Fiscal Camargo le responde a investigadora del caso Nicolás Petro tras denuncia de presiones

Fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a la dura carta de la investigadora Lucy Laborde, en la que se refirió a presiones inadecuadas para su trabajo sobre el expediente. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de un oficio, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió sobre las presuntas presiones inadecuadas que denunció la investigadora Lucy Laborde, quien lidera la investigación en el caso que se sigue en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La respuesta llega horas después de que se confirmara la orden de tumbar la designación de María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en esa investigación y luego de que la investigadora Lucy Laborde enviara una dura carta en la que denunció “intromisiones indebidas” y afectaciones a la imparcialidad e independencia en su trabajo.

Desde la parte inicial del oficio, la fiscal Camargo señaló que el hecho de asignar un apoyo al caso no tiene más intención que acompañar, orientar y asesorar. Posteriormente, la carta menciona que es cotidiano asignar fiscales de apoyo y que incluso la fiscal María Isabel Ramírez ya la había acompañado en otros dos procesos.

“La designación de una fiscal de apoyo no tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino sólo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte”, se lee en la carta de la fiscal general.

Ramírez Meléndez, quien pertenece al nivel central de la Fiscalía General de la Nación, había sido enviada a apoyar el trabajo de la investigadora Laborde después de que hace un par de semanas se conociera que el próximo 1 de octubre habrá una nueva imputación en contra del hijo del presidente Petro, por, al parecer, ser responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Sin embargo, en la mañana de este 23 de septiembre se conoció la decisión de la fiscal Camargo de tumbar dicha designación. Según explicó la fiscal en el comunicado, la revocatoria respondió al rechazo de la investigadora Laborde “a recibir asesoramiento, orientación y asesoría jurídica, sumado a su percepción de que este acto está signado por la intención de interferir en la dirección de la actuación que a usted compete”, dice.

¿Qué dice la dura carta de la fiscal Laborde a la fiscal general Camargo?

En un comunicado de cuatro páginas, conocido el pasado 22 de septiembre por medios de comunicación, la fiscal Lucy Laborde denunció ante la fiscal general Camargo “intromisiones indebidas” y afectaciones a la imparcialidad e independencia en su trabajo.

En la carta, la fiscal Laborde, además de rechazar la designación de una fiscal de apoyo, también señaló que está en plenas capacidades para seguir adelante con la investigación, justo ahora que se supo que habrá una nueva imputación por otros hechos de corrupción y que el hijo del presidente Gustavo Petro está ya a las puertas del juicio penal.

“Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso. Además, el caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría ni orientación”, se lee en la carta.

Otro punto que rechazó la fiscal Laborde fue la citación a una reunión por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, en la que tuvo que exponer avances del caso sin información previa.

“Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos, con la aparente necesidad de conexar esta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el Doctor Mario Andrés Burgos Patiño”, dice la carta.

Sobre este asunto, la fiscal Camargo respondió que dichas mesas de trabajo son habituales. “Permiten evitar la duplicidad de esfuerzos investigativos, procesales y administrativos que se presentan cuando se tramitan casos por los mismos hechos en despachos diferentes”, dice.

En el comunicado, la fiscal general concluye que respalda la trayectoria profesional de la fiscal Laborde en la entidad. “Reitero, no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los Fiscales. Creo firmemente en la capacidad, experiencia y conocimiento de los funcionarios de la entidad”.

