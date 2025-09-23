Ocupan bienes avaluados en más de $9.000 millones a banda de minería ilegal en Antioquia

Lujosas casas, carros y establecimientos de comercio entre los activos afectados con fines de extinción al grupo delincuencial conocido como “Los del Cero” en Antioquia. Foto: Cortesía Fiscalía

En más de $9.000 millones están avaluadas 10 casas, 15 vehículos y los dos establecimientos de comercio que fueron ocupados con fines de extinción de dominio por la Fiscalía a la banda delincuencial “Los del Cero” en Antioquia que se dedicaba a la extracción de oro en Buriticá.

El ente investigador, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, detalló que los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de la explotación ilícita de yacimientos mineros o que estarían vinculados a actividades ilícitas.

“A esta organización delictiva le fueron afectados con fines de extinción de dominio activos representados en 10 inmuebles urbanos y rurales, 15 vehículos, tres sociedades, dos establecimientos de comercio y dinero representado en un título judicial”, detalló la Fiscalía.

Estas diligencias de ocupación se realizaron en conjunto con la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia, Buriticá (Antioquia) y Tierralta (Córdoba).

Así opera la banda “Los del Cero”

Según la información recolectada por la Fiscalía, “Los del Cero” tendrían nexos con el Clan del Golfo. Ese grupo delincuencial sería el encargado de extraer oro, procesarlo artesanalmente y comercializarlo bajo la fachada de haber sido comprado a barequeros y mineros artesanales con el fin de darle una apariencia de legalidad al producto y a las ganancias obtenidas.

En la investigación, la Fiscalía logró determinar que, según la evidencia, la mayoría de los bienes ocupados estaban a nombre de familiares y personas allegadas a los integrantes de esa red de minería ilegal al occidente antioqueño.

