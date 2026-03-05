Fiscal imputa a hombre por homicidio y hurto a exintegrante de la Marina de EE. UU.

Carlos Alberto Sánchez aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Foto: Fiscalía General de la Naci

Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Carlos Alberto Sánchez Jiménez por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. El hombre, quien aceptó los cargos, sería uno de los presuntos involucrados en la planeación y ejecución del homicidio del ciudadano y exintegrante de la Marina de Estados Unidos, Martín George Paige.

El asesinato de George Paige ocurrió el 2 de febrero de 2025, en Villa de Leyva (Boyacá). Según la Fiscalía General de la Nación, Sánchez Jiménez se habría reunido con otras dos personas para planear cómo ingresar al lugar de residencia del extranjero, ubicado en el barrio Los Ángeles del municipio, con el propósito de hurtar joyas y otros artículos de alto valor.

El hombre también es señalado de proporcionar cuerdas y otros elementos para someter a la víctima y facilitar el robo. Las evidencias indican que los responsables del asalto sustrajeron dos anillos valorados en más de USD 25 000, es decir, más de COP 92 millones , así como una manilla de plata que supera los USD 600, aproximadamente COP 2 millones, y otros artículos.

Según Medicina Legal, a la víctima “le fueron administrados opioides para dejarla en estado de inconsciencia. También se evidenció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica”. Hasta el momento, el ente investigador ha vinculado formalmente a tres personas por este crimen.

Se trata de Jesús Alberto Ramírez Machado, hijastro de Sánchez Jiménez, y Eduardo Moisés Machado González, quienes fueron condenados mediante preacuerdo a 25 años de prisión. Agregado a esto, el ente investigador señala que se obtuvo notificación roja de Interpol contra una mujer que también estaría implicada en el asesinato del estadounidense George Paige.

