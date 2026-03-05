La Fiscalía de Boyacá dispondrá de 40 fiscales para acompañar las elecciones del 8 de marzo

Estos funcionarios harán parte de la estrategia de investigación y judicialización de los delitos electorales. Foto: Arc

La seccional de la Fiscalía General de la Nación en el departamento de Boyacá dispondrá de 40 fiscales para acompañar la jornada de elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, con el objetivo de “brindar atención a la ciudadanía en tiempo real”. Estos funcionarios harán parte de la estrategia de investigación y judicialización de los delitos electorales.

Según el ente investigador, los fiscales estarán ubicados en los Puestos de Mando Unificado, “adelantando un monitoreo continuo de la jornada electoral”. Asimismo, se determinó que la Sección de Análisis Criminal (SAC) revisará los medios de comunicación abiertos y las redes sociales, con el propósito de identificar irregularidades durante las elecciones.

Los Centros de Atención de la Fiscalía (CAF) en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá estarán disponibles para la ciudadanía entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. en jornada continua. Además, se tendrá disponibilidad en los puntos dispuestos por el ente en los municipios de Belén, Pisba y Toca.

La Fiscalía también señaló que a estas acciones se sumarán labores coordinadas entre la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Ejército Nacional. La medida contará con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Judicial de la Sijin, quienes “estarán prestos para atender los actos urgentes electorales que se requieran”.

Agregado a esto, el ente indicó que los ciudadanos que deseen realizar denuncias sobre conductas relacionadas con delitos electorales pueden hacerlo a través de la línea 122, marcando desde un celular o desde un teléfono fijo a la línea 018000-919748.

