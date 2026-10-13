Fiscalía abre indagación contra "Matador" por publicaciones contra la primera dama

Según especificó la Fiscalía, se trata de un caso de posible violencia contra la mujer, por lo que el proceso lo asumirá una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género por el presunto delito de injuria agravada.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en contra de Julio César González Quiceno, caricaturista conocido como Matador, a raíz de una serie de publicaciones en las que se refiere a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda Aruachán.

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En contexto de esa indagación, el gobierno rechazó los señalamientos de "Matador" en sus publicaciones, las calificó como ofensivas y discriminatorias, y pidió la intervención de las autoridades frente al asunto.

En publicaciones en redes sociales, el caricaturista se refirió a la primera dama, Ana Lucía Pineda, como "ratica", lo que para el gobierno se trata de una animalización de la mujer y ataques misóginos.

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En ese sentido, el gobierno le pidió a la Fiscalía evaluar si existe infracción o delito. Asimismo, la firma de abogados De la Espriella Lawyers adelanta acciones legales contra "Matador" al considerar que las publicaciones son un ataque directo a la primera dama.

“Desde De La Espriella Lawyers rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”, señaló la firma de abogados que es propiedad del presidente Abelardo de la Espriella.

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