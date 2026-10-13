Fiscalía abre indagación contra "Matador" por publicaciones contra la primera dama

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación en contra de Julio César González Quiceno, caricaturista conocido como Matador, a raíz de una serie de publicaciones en las que se refiere a la primera dama de la República, Ana Lucía Pineda Aruachán.
Según especificó la Fiscalía, se trata de un caso de posible violencia contra la mujer, por lo que el proceso lo asumirá una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género por el presunto delito de injuria agravada.
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En contexto de esa indagación, el gobierno rechazó los señalamientos de "Matador" en sus publicaciones, las calificó como ofensivas y discriminatorias, y pidió la intervención de las autoridades frente al asunto.
En publicaciones en redes sociales, el caricaturista se refirió a la primera dama, Ana Lucía Pineda, como "ratica", lo que para el gobierno se trata de una animalización de la mujer y ataques misóginos.
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En ese sentido, el gobierno le pidió a la Fiscalía evaluar si existe infracción o delito. Asimismo, la firma de abogados De la Espriella Lawyers adelanta acciones legales contra "Matador" al considerar que las publicaciones son un ataque directo a la primera dama.
“Desde De La Espriella Lawyers rechazamos categóricamente toda expresión que atente contra la dignidad humana y, en particular, aquellas que recurren a la descalificación, la humillación y la violencia simbólica contra las mujeres”, señaló la firma de abogados que es propiedad del presidente Abelardo de la Espriella.
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CEHJ(93960)•Hace 9 minutosEstá bien la critica. Pero dónde está la contraloría y la procuraduría por los dineros recaudados por la recién creada fundación de la primera Dama? La zona afectada por el terremoto, aún está en análisis estructurales, no se ha demolido todo lo que se requiere y el presupuesto irrisorio propuesto por el gobierno para este año, no alcanza para todo lo que falta en esta primera fase….Ojalá los organismos de control también sean rápidos en investigar cómo han gastado la plata de la Fundación
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 17 minutosCon la plata de las donaciones sin ningún tipo de información ni auditoría, es natural que la población tenga derecho a pedir cuentas, está aterrada. Con Carlos Carrillo del anterior gobierno ya habría comunicación el Consejo de ministros como citaba Petro. Hay plata de China, Estados Unidos, Emiratos Árabes de muchas regiones y de colombianos en el exterior. Un grupo de jóvenes en Suecia decidieron no enviarla a esa fundación y salió mejor. Nada contra Matador
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Dario(77642)•Hace 31 minutosOjala que sea verdad que esto se va a investigar. Doña Luz Adriana no sabe de investigar sino de ENGAVETAR y si no, pregúntenle a la exfamilia presidencial.
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Axel(95385)•Hace 1 hora¡Ánimo Matador! Estamos contigo.
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Celyceron(11609)•Hace 1 horaOFENSIVO, TAL CUAL… Ratera y no ratita, es la mujer que pretende una defensa que no merece, por cuenta de la Fiscalía que por ella si corre. ¿Quién nos defiende del robo descarado de las donaciones que hicieron en su cuenta? AHÍ no hay quien haga la tarea. TRANQUILITOS, señores periodistas arrodillados, con ustedes no se meterán.
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Juda(66999)•Hace 1 horaQue no se NOTE el sesgo de la "Fiscalía"……………..
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MiguelAngel(71324)•Hace 1 horaY la plata de las donaciones qué?
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Le Lion(27991)•Hace 1 horaTambien tendriamos que tener en cuenta cuando el Corista con ron en mano desafio a Matador,cada uno recibe lo que da.