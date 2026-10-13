Abogado de Petro denuncia al registrador por supuestos señalamientos de fraude electoral

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En la mañana de este martes 13 de octubre, el abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, radicó una denuncia penal contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, por presuntas irregularidades y fraude en los resultados de las elecciones. La denuncia fue presentada ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
El documento, de 44 páginas, señala al registrador por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
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