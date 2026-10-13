 

Publicidad

Abogado de Petro denuncia al registrador por supuestos señalamientos de fraude electoral

Además del abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro, el documento lleva las firmas de otros abogados. La denuncia se conoce luego de que el registrador Hernán Penagos interpusiera una tutela contra el exjefe de Estado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Judicial
El registrador Hernán Penagos alista su pronunciamiento sobre la consulta popular del preside Gustavo Petro.
El registrador Hernán Penagos y el expresidente Gustavo Petro.
Foto: Archivo Particular

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En la mañana de este martes 13 de octubre, el abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, radicó una denuncia penal contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, por presuntas irregularidades y fraude en los resultados de las elecciones. La denuncia fue presentada ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

El documento, de 44 páginas, señala al registrador por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

Noticia en desarrollo…

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Colombia

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido