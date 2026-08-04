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Fiscalía abre investigación contra siete gobernadores por presunto desfalco de regalías

El anuncio se da luego de que, el pasado 3 de agosto, la Fiscalía confirmara la captura de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio por su presunta participación en una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

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Redacción Judicial
04 de agosto de 2026 - 06:17 p. m.
El ente investigador anunció que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores, en medio de una investigación por un presunto esquema de corrupción que habría permitido el desfalco de cerca de COP 3 billones del Sistema General de Regalías en 19 departamentos del país.
El ente investigador anunció que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores, en medio de una investigación por un presunto esquema de corrupción que habría permitido el desfalco de cerca de COP 3 billones del Sistema General de Regalías en 19 departamentos del país.
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Durante una rueda de prensa realizada por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este 4 de agosto, el ente investigador anunció que compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores, en medio de una investigación por un presunto esquema de corrupción que habría permitido el desfalco de cerca de COP 3 billones del Sistema General de Regalías en 19 departamentos del país.

Las personas investigadas son Óscar Enrique Sánchez, gobernador de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; Ferney López Martínez, actual gobernador de Guaviare; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador de Magdalena; y Álvaro León Flores, exgobernador de Vichada.

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Por Redacción Judicial

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