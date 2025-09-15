No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fiscalía abrió investigación contra ministro de Defensa y el general (r) Zapateiro

El ente investigador adelanta pesquisas contra los dos uniformados en retiro por el supuesto delito de tráfico de influencias. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
15 de septiembre de 2025 - 09:47 p. m.
La Fiscalía adelanta investigaciones contra los dos uniformados en retiro por el supuesto delito de tráfico de influencias.
Foto: Archivo Particular
La Fiscalía General abrió una noticia criminal contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y el excomandante de las Fuerzas Militares (r) Eduardo Zapateiro, por, presuntamente, haber incurrido en el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Las averiguaciones contra los dos militares en retiro tiene su origen en las denuncias realizadas en la red social ‘X’, el pasado 2 de agosto, por el sargento (r) Alexander Chala Saénz, donde señaló al ministro de articular un complot contra el presidente Gustavo Petro.

Los trinos de Chala consistían en fotos de supuestos chats y conversaciones entre el ministro de Defensa y el excomandate Zapateiro, donde se lee: “Es importante que ese contrato no pase por Presidencia. Todo directo con MDN”. A lo que supuestamente el Pedro Sánchez respondió: “Mi general, tranquilo. Eso ya está organizado. Todo se hace como en años pasados: directo por Indumil. Presidencia no tiene por qué enterarse ni intervenir en el proceso”.

Por estos hechos, el pasado 4 de agosto, Pedro Sánchez aseguró haber iniciado acciones legales: “radiqué ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal por la comisión de los delitos de falsedad en documento privado y denuncia falsa contra persona determinada, así como querella por las conductas punibles de injuria y calumnia agravada por circunstancia de los”.

Cuando se conocieron las denuncias, desde distintos sectores se señaló que el ministro debería suspender sus actividades mientras se despeja cualquier manto de duda que recaiga sobre él. Sin embargo, el alto funcionario manifestó que no dejará de lado sus funciones en el Ministerio.

Por Redacción Judicial

Edgar Trujillo(22146)Hace 34 minutos
Par de basuras. El ocaso de ajua se esta presenciando desde hace poco, y que no olviden la investigacion por acoso sexual del generalisimo zapateiro a tus zapatos (carcel). TRAIDORES
