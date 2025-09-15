Suspenden nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

Una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pide anular su nombramiento en la cartera de Igualdad. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de decretar la suspensión provisional del acto, con el que se nombró a Juan Carlos Florián Silva como ministro de la Igualdad. La medida fue solicitada dentro de una demanda en la que se pide tumbar definitivamente el nombramiento por, supuestamente, no cumplir con la cuota de género en el gabinete de Gustavo Petro.

En concreto, la decisión del Tribunal accede a la petición de suspender la llegada de Florián al ministerio, hasta tanto no haya una decisión de fondo en el proceso. La razón que entregó la Sección Primera del Tribunal para la suspensión temporal es que se probó que actualmente las mujeres ocupan menos del 50% en los cargos de máximo nivel en los ministerios.

De acuerdo con la demanda presentada por Juan Manuel López Medina, en la que solicitó la suspensión provisional del acto administrativo de nombramiento de Florián como ministro, “produce un perjuicio inminente, grave e irreparable para los derechos fundamentales de las mujeres, pues consolida una designación contraria al mandato de paridad establecido en la Ley”.

Según el demandante, la permanencia en ese cargo de un hombre, priva a las mujeres de ocupar un espacio que les corresponde “por mandato legal y envía un mensaje institucional que normaliza la elusión de esta obligación, debilitando la eficacia de las acciones afirmativas y minando la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de igualdad de género”.

Dentro del documento, el demandante expuso que el porcentaje de participación de las mujeres “en los cargos de máximo nivel decisorio de los Ministerios del Sector Central del Orden Nacional es del 47.4% (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6% (10 de 19)”. Según la demanda, para cumplir con la cuota de género del 50% exigida por la Ley, “se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres”.

Desde su llegada como jefe de la cartera, Florián Silva ha sido criticado por su pasado personal y también por, supuestamente, incumplir con la participación mínima del 50% para las mujeres. Aun así, el Gobierno lo ha defendido a capa y espada, señalando que el designado ministro se identifica como una persona con género no hegemónico (género no fluido).

De hecho, según el Gobierno, la medida cautelar pedida en la demanda que catalogaba anticipadamente “a la persona Ministra como ‘hombre’, vulneraría de manera directa sus derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad, al acceso a la función pública y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros”.

Con ese argumento, la Casa de Nariño sostiene que no se estaría incumpliendo con la ley de cuotas. Asimismo, el Dapre consideró que, “pretender su nulidad por un asunto de identidad de género se erige en un caso de discriminación en contra de una persona por el hecho de ejercer su derecho a desarrollar libremente su personalidad”.

Sobre el supuesto incumpliendo de la cuota de género en el gabinete, el pasado sábado 13 de septiembre, la Defensoría del Pueblo publicó una carta en la que alerta que no se estaría cumpliendo con la ley que obliga a la paridad.

Según la entidad, “la paridad de género constituye un principio de justicia redistributiva y de reconocimiento, cuyo objetivo es corregir la exclusión sistemática e histórica de las mujeres en los escenarios de toma de decisión y ejercicio del poder, los cuales se han concentrado en manos de hombres, en su mayoría cisgénero, blancos y con una posición socioeconómica privilegiada”.

