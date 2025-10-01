Fiscalía acusa a exalcalde Caicedo por presuntas irregularidades en contrato de coliseo en Santa Marta

Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta en entrevista Foto: Cristian Garavito

El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, vuelve a estar en el ojo de la Fiscalía luego de que fuera acusado formalmente este miércoles por presuntas irregularidades en el trámite y la celebración de un contrato que tenía como objeto la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, durante su paso por esa administración.

Según detalló el ente investigador, Caicedo Omar fue señalado como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en el trámite de un contrato del 28 de octubre de 2015. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema presentó elementos probatorios que apuntarían a probables anomalías.

Entre las principales irregularidades que se lograron identificar, la Fiscalía señala la ausencia de estudios previos, falta de licencia de construcción, planeación deficiente, plazos irreales y pliegos de condiciones direccionados a beneficios a un único contratista.

Los detalles y líos del contrato del Coliseo Gaira

Para la adecuación del Coliseo de Gaira, el ente investigador encontró un contrato con un plazo inicial de dos meses y tres días. De entrada, el término de cumplimiento levantó sospechas pues la Fiscalía determinó que era “abiertamente insuficiente para ejecutar un proyecto de la magnitud prevista”.

En efecto, el contrato tuvo alrededor de cinco prórrogas contractuales que en total sumaron 525 días adicionales para culminar las obras de adecuación. En ese sentido, la entrega final de la obra, que estaba prevista para diciembre de 2015, se dilató hasta el 11 de abril de 2019. Sin embargo, el contrato solo se liquidó casi tres años después, el 7 de marzo de 2022.

Además de esto, la Fiscalía identificó un presunto desfase presupuestal y sobrecostos. El contrato para la adecuación del Coliseo de Gaira tuvo un valor inicial de $2.682’393.503 y se adicionaron $1.340’536.123. El problema es que, al parecer, no existen soportes técnicos ni estudios de mercado. Tampoco se tuvieron en cuenta los principios de economía y responsabilidad.

Esto provocó que el costo total del proyecto se ubicara en $4.022.929.626, lo que representaría un detrimento patrimonial por $690’951.949. La Fiscalía anunció que la audiencia preparatoria de juicio contra el exalcalde Caicedo está prevista para el próximo 3 de diciembre de este año.

Lo cierto es que no es la primera vez que las intervenciones a ese Coliseo están bajo la lupa de los entes de control e investigación. Para el año 2023, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra Caicedo por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo.

El Ministerio Público estaba investigando para ese momento la adjudicación de las obras que, al parecer, se habría hecho pese a que el plazo establecido en los estudios previos no se ajustaba a los tiempos reales. De la misma manera, el ente de control señaló que no se contaron con las respectivas licencias, lo que derivó en la firma de otrosíes que incrementaron el tiempo y el costo.

