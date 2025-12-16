Fiscalía acusó a Cristian González por presunta participación en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Fiscalía acusa a Cristian González por magnicidio de Miguel Uribe Turbay./Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Este 16 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Cristian Camilo González Ardila, uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

El hombre queda a un paso de ir a juicio como presunto responsable del delito de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas. Según indicó la Fiscalía, “este hombre de manera voluntaria se habría vinculado al plan delictivo y comprometido a recoger en una motocicleta al adolescente escogido para disparar en contra de la víctima para ayudarlo a escapar”.

El ente investigador señaló que las pruebas recolectadas hasta el momento apuntan a que González Ardila, al parecer, recibió una transferencia de dinero para tanquear la motocicleta y acudir al sitio indicado. El día del crimen, el hombre “se ubicó en inmediaciones del parque El Golfito, pero el joven que atentó contra el senador Uribe Turbay fue alcanzado en la huida por el personal de protección y herido con arma de fuego, antes de llegar al sitio pactado”.

González Ardila arrancó para evitar ser capturado. Sin embargo, fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Bogotá. “En el procedimiento judicial fueron incautados elementos que darían cuenta de su posible participación en los hechos”, señaló la Fiscalía.

