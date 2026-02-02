Fiscalía cambia al fiscal que investigaba a Laura Sarabia por el caso Marelbys Meza

A Sarabia la seguirá investigando otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Foto: Cancillería

La Fiscalía General de la Nación apartó al fiscal Juan Carlos Arias de la investigación en contra de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario que estaba al frente del proceso.

La decisión se tomó mediante una resolución en la que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, avaló el impedimento presentado por el fiscal Arias, al señalar que es amigo del defensor de Sarabia, el exmagistrado y abogado José Fernando Reyes. En consecuencia, a Sarabia la seguirá investigando otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

El caso de Marelbys Meza

El caso se origininó a comienzos de 2023, cuando se presentó un robo por más de COP 4.000 millones en la casa de Sarabia, motivo por el cual, entre el 29 y 30 de enero se adelantó un procedimiento irregular para someter a Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia, a una prueba de polígrafo, con el fin de establecer si estuvo o no involucrada en el hurto.

El pasado 29 de enero, por este mismo caso el ente investigador radicó un escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

El uniformado enfrenta el proceso por su presunta responsabilidad en la prueba del polígrafo a la que fue sometida la exniñera, que, al parecer, se habría realizado de forma irregular. La audiencia de acusación quedó programada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, y será adelantada por el juez 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Asimismo, el pasado 28 de octubre fueron condenados dos policías que participaron en las chuzadas a Meza. Se trata del capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, quienes recibieron condenas superiores a los 10 años de prisión.

El Juzgado 53 Penal de Bogotá determinó que los funcionarios eran culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. A Correa se le impusieron 11 años y tres meses de prisión, mientras que a Morales se le condenó a 12 años y un mes de cárcel.

