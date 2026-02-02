Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Fiscalía cambia al fiscal que investigaba a Laura Sarabia por el caso Marelbys Meza

Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, es investigada por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, en el caso relacionado con su exniñera, Marelbys Meza, a quien habría obligado a someterse a una prueba de polígrafo para establecer si estuvo o no involucrada en un hurto ocurrido en 2023.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
02 de febrero de 2026 - 09:11 p. m.
A Sarabia la seguirá investigando otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
A Sarabia la seguirá investigando otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
Foto: Cancillería
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fiscalía General de la Nación apartó al fiscal Juan Carlos Arias de la investigación en contra de la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, y ordenó el cambio del funcionario que estaba al frente del proceso.

La decisión se tomó mediante una resolución en la que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, avaló el impedimento presentado por el fiscal Arias, al señalar que es amigo del defensor de Sarabia, el exmagistrado y abogado José Fernando Reyes. En consecuencia, a Sarabia la seguirá investigando otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.

Vínculos relacionados

Condenan a más de 10 años de cárcel a dos policías por chuzadas a Marelbys Meza
Caso Marelbys Meza: juez condenó a dos agentes de la Policía por “chuzadas”

Contexto: Exempleada de Laura Sarabia demandó a la Nación y pide indemnización por chuzadas

El caso de Marelbys Meza

El caso se origininó a comienzos de 2023, cuando se presentó un robo por más de COP 4.000 millones en la casa de Sarabia, motivo por el cual, entre el 29 y 30 de enero se adelantó un procedimiento irregular para someter a Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia, a una prueba de polígrafo, con el fin de establecer si estuvo o no involucrada en el hurto.

El pasado 29 de enero, por este mismo caso el ente investigador radicó un escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Temas relaciondos: Caso Marelbys Meza: Fiscalía tiene lista acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria

El uniformado enfrenta el proceso por su presunta responsabilidad en la prueba del polígrafo a la que fue sometida la exniñera, que, al parecer, se habría realizado de forma irregular. La audiencia de acusación quedó programada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, y será adelantada por el juez 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Asimismo, el pasado 28 de octubre fueron condenados dos policías que participaron en las chuzadas a Meza. Se trata del capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, quienes recibieron condenas superiores a los 10 años de prisión.

Lea: Condenan a más de 10 años de cárcel a dos policías por chuzadas a Marelbys Meza

El Juzgado 53 Penal de Bogotá determinó que los funcionarios eran culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. A Correa se le impusieron 11 años y tres meses de prisión, mientras que a Morales se le condenó a 12 años y un mes de cárcel.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Caso Marelbys Meza

Laura Sarabia

Chuzadas

Polígrafo

Fiscalía General de la Nación

Investigación contra Laura Sarabia

Juan Carlos Arias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.