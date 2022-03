Fiscalía comunicó imputación a Andrés Escobar por ataques a manifestantes

Andrés Escobar asegura ser empresario y especialista en publicidad y producción audiovisual. Foto: Archivo Particular

El ciudadano Andrés Escobar, quien quedó retratado en videos disparando contra manifestantes en el paro nacional, ya sabe cuáles son los delitos por los que la Fiscalía iniciará en un proceso penal en su contra. El ente investigador comunicó su imputación, endilgándole las conductas de amenazas, empleo de objetos peligrosos y usurpación de funciones públicas. Su abogado pidió suspensión de la audiencia, por lo cual falta un paso para que un juez de Garantías avale la imputación.

En contexto: Andrés Escobar será imputado por disparar contra manifestantes en el paro nacional

Según dio a conocer la Fiscalía, la investigación avanza contra 17 personas, entre ellas cinco civiles y 12 integrantes de la Policía Nacional. Todos estarían involucrados en actuaciones ilegales contra un grueso número de manifestantes, quienes fueron atacados en el sector de Ciudad Jardín en Cali, el 28 de mayo de 2021. Entonces, las principales ciudades del país vivían el paro nacional, que registró decenas de muertos y que fue convocado contra una fallida reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque.

“El juez de control de garantías suspendió la diligencia ante la manifestación del señor Andrés Escobar de tener dificultades con su abogado de confianza. En ese sentido, el trámite de imputación no culminó ni ha recibido aval. La diligencia continuará el próximo 16 de mayo”, explicó el ente investigador. Según la defensa de víctimas, representada por el abogado Sebastián Caballero, la defensa de Escobar señaló que se retiraba de la audiencia porque “se sentía muy enfermo”.

Antecedentes: Citan a interrogatorio a Andrés Escobar por presunto ataque a manifestantes en Cali

Asimismo, los ciudadanos Diego León Quiroz, Juan Antonio Córdoba, Andrés Felipe Chicaiza y Francisco Córdoba García serán imputados por los delitos de usurpación en funciones públicas y empleo o lanzamiento de objetos peligrosos. Por otro lado, se le comunicó la imputación a los integrantes de la Policía Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina y Alexis Mosquera Mena. Todos son procesados por el delito de tortura agravada, con relación al traslado de un joven a la estación de Policía La María y las graves lesiones que le habrían causado.

“Voy a solicitar medida de aseguramiento para todos. Espero que Escobar tenga un debido derecho a la defensa y que su abogado se mejore o encuentre otro. Faltan las consideraciones del juez y que declare la imputación. Yo pediré que se corrija la imputación y sea imputado el delito de concierto para delinquir. Sé que hubo un acuerdo entre las partes para cometer los actos”, agregó el abogado Sebastián Caballero.

Lea: Imputan a dos comandantes de Policía por seis homicidios durante el paro en Cali

Andrés Escobar, quien trabaja en una empresa de publicidad, fue citado a interrogatorio por la Fiscalía el pasado 1 de junio. Fue identificado plenamente como uno de los civiles que atacó a manifestantes en inmediaciones de la Universidad del Valle. Después de ser reconocido, Escobar explicó que el arma que usó era traumática o de fogueo. Enseñó en un video el arma que, según él, era menos letal. Sin embargo, 404 Productora, en el documental “Cali: todos gritan”, reveló una foto inédita del arma que usó Escobar, la cual no coincide con la que enseñó en redes sociales.

“A simples rasgos y sin necesidad de ser experto en armas se puede evidenciar una notoria diferencia en las armas, siendo el proveedor el detalle que más salta a la vista. El arma que Escobar tiene en sus manos, es un arma con proveedor extendido color negra. Mientras, en comparativa con la que muestra en su video, la otra arma tiene un cargador sencillo y es gris”, se señala en el documental. El abogado Caballero agregó, en su momento, que Escobar podría ser penalizado, pues habría entregado información falsa a la Fiscalía.

Lea también: Las incógnitas que dejaron los civiles armados del Paro Nacional

En el video de Escobar, por su parte, el empresario señaló que “el camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo. Incluso, enseñó el supuesto registro de importación del arma que aseguró haber usado durante esa manifestación. En las grabaciones públicas, por otro lado, se evidencia a miembros de la Policía permitiéndole atacar a manifestantes. Ahora, resta saber si el juez de Garantías avala la imputación y, así, prosigue el debate sobre si los señalados deben permanecer en prisión mientras avanza el caso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.