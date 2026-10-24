Imputan a dos policías que habrían exigido dinero a cambio de información reservada

Dicha información estaría relacionada con una investigación por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición que, al parecer, se adelantaban contra el ciudadano. Los hechos…

El subteniente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas fueron imputados por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. Según la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían aprovechado su condición de servidores públicos para exigirle dinero a un ciudadano a cambio de suministrarle información reservada.

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Dicha información estaría relacionada con una investigación por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición que, al parecer, se adelantaban contra el ciudadano. Los hechos habrían ocurrido entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026.

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De acuerdo con el ente investigador, los dos uniformados habrían ingresado a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali (Valle del Cauca), con el pretexto de verificar un caso de maltrato infantil. Esta situación les habría permitido identificar a la persona que les interesaba y obtener sus datos personales.

“Posteriormente, nueve días después, los policías regresaron al lugar y, presuntamente, abordaron al hombre para convencerlo de que les entregara dinero a cambio de los detalles que aseguraban tener sobre los procesos por tráfico de estupefacientes que se adelantaban en su contra”, aseguró la Fiscalía.

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Asimismo, el ente investigador detalló que, tras adelantar las investigaciones e identificar el presunto hecho ilícito, el subteniente y el patrullero fueron capturados en la estación de Policía El Caney, en Cali. Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, les imputó cargos por el delito de concusión.

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