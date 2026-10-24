Caso De Roux, Zulma Guzmán y nuevo presidente de la JEP: el resumen judicial de la semana

Esta semana se movieron varios casos en la justicia colombiana. La Corte Suprema dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el caso de corrupción que se conoce como el cartel de la toga. El alto tribunal también emitió un concepto favorable, aunque con algunos reparos, sobre el proyecto de sometimiento del actual gobierno. Por su parte, la Fiscalía también movió sus casos. La mujer señalada de envenenar a dos menores de edad en Bogotá con frambuesas contaminadas con talio, Zulma Guzmán, será imputada por homicidio y…

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Esta semana se movieron varios casos en la justicia colombiana. La Corte Suprema dejó en firme la condena contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el caso de corrupción que se conoce como el cartel de la toga. El alto tribunal también emitió un concepto favorable, aunque con algunos reparos, sobre el proyecto de sometimiento del actual gobierno. Por su parte, la Fiscalía también movió sus casos. La mujer señalada de envenenar a dos menores de edad en Bogotá con frambuesas contaminadas con talio, Zulma Guzmán, será imputada por homicidio y tentativa de homicidio. Además, el ente investigador también movió el caso contra el padre Francisco de Roux y solicitó precluir la investigación. Un juez de Bogotá acató la solicitud. Y hay más. Así se movió la agenda judicial esta semana en Colombia.

Corte Suprema confirma condena contra exmagistrado Camilo Tarquino por cartel de la toga

Exmagistrado Camilo Tarquino, señalado en caso del cartel de la toga. Foto: Archivo Particular

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión. En la sentencia, el alto tribunal ordenó expedir una orden de captura para que cumpla la pena. El extogado se entregó en la mañana de este lunes 19 de octubre en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

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La condena contra el exmagistrado tiene su origen en las reuniones que sostuvo en el norte de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2014, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. Las investigaciones establecieron que el extogado, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2011, pidió dinero en dos de los encuentros conocidos para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario.

Lea también: “La justicia no tiene precio”: la condena de la Corte Suprema contra exmagistrado Tarquino

Fiscalía imputará el delito de homicidio contra Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

La Fiscalía General de la Nación anunció que ya se radicó la solicitud de imputación contra Zulma Guzmán, señalada en el caso de envenenamiento con talio a tres menores de edad en Bogotá. Según detalló el ente investigador, los delitos que se le imputarán será homicidio y tentativa de homicidio.

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La solicitud señala que la audiencia se adelante de manera virtual para que Guzmán se conecte desde Reino Unido mientras avanzan con la extradición hacia Colombia. La mujer es señalada por el ente investigador como presunta responsable del envenenamiento de tres menores y un adulto en Bogotá, ocurrido el 4 de abril de 2025. Según información recopilada por este diario, un día antes de los hechos, un domiciliario presuntamente contratado por Guzmán llegó a la casa de la familia De Bedout para entregar unas frambuesas que, aparentemente, eran un obsequio para la familia.

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Estos son los detalles de la tutela para frenar el retiro de piezas del Museo Nacional

Juzgado ordena conservar las piezas retiradas de las salas del Museo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El juzgado 24 de familia de Bogotá le ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar las piezas que fueron retiradas de sus salas tras una decisión del Ministerio de Cultura. El fallo es una medida provisional mientras se resuelve de fondo la tutela interpuesta por Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico, y por parte de colectivos LGBTIQ+.

En la admisión de tutela también quedó establecido que el Ministerio tiene un día hábil para que se pronuncie sobre la acción de tutela y presente las pruebas o documentos pertinentes. "Deberán precisar a esta sede judicial, si la decisión de retirar las piezas o elementos de las exposiciones del Museo Nacional se tomó a través de un acto administrativo y se allegue el mismo al expediente, o se identifique la razón que motivó dicha decisión", detalló el documento.

Además: Mincultura responde tutela por Museo Nacional: "No son actos de censura ni discriminación"

Ricardo Orrego no aceptó cargos por posible acoso sexual y acto sexual violento

Ricardo Orrego no aceptó cargos. Foto: Leonardo Sánchez

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista Ricardo Orrego Arboleda por presuntas conductas de violencia basada en género contra cinco mujeres que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con él. Orrego no aceptó los cargos por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024, cuando el periodista trabajaba en Caracol Televisión. Las presuntas víctimas serían tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria. De acuerdo con el ente investigador, el entonces presentador deportivo “al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas”. En distintas ocasiones, habría tenido contacto físico con ellas sin su consentimiento y les habría enviado “mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”.

Abren investigación disciplinaria a Lina Garrido por requisitos para dirigir la ANT

Procuraduría investiga a Lina Garrido, directora de la ANT. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina Garrido, actual directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el presunto incumplimiento de requisitos para ocupar ese cargo. El documento del Ministerio Pública detalla que la queja está relacionada con que los documentos que presentó Garrido no acreditan la experiencia exigida.

"Determinar si el requisito de la experiencia relacionada que exigen los manuales de funciones para acceder al cargo de director general de Agencia fue cumplido y se demostró mediante documentos que reflejan la realidad fáctica de la experiencia que se dijo acreditar", se lee en el documento de la Procuraduría.

El magistrado Danilo Rojas Betancourth es elegido nuevo presidente de la JEP

El magistrado Danilo Rojas estará al frente de la JEP entre noviembre de 2026 y noviembre de 2028. Foto: JEP

La Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como nuevo presidente de la justicia transicional para el período de 2026 a 2028. El togado ganó con 23 votos a los otros dos candidatos: la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra y el magistrado Camilo Suárez Aldana. También fue elegida la magistrada Diana María Vega Laguna en la vicepresidencia, cargo al que también aspiraba la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

El magistrado Danilo Rojas, igual que los otros dos candidatos, hace parte del Tribunal para la Paz. Integra la Sección de Apelaciones, que es la instancia de cierre de la justicia transicional. Aumirá el cargo el próximo 5 de noviembre, cuando deje la presidencia de la JEP el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien estaba al frente de la institución desde noviembre en de 2024.

Amenazan de muerte a abogada Yessika Hoyos y a miembros del Movice

La abogada Yessika Hoyos hace parte del Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar). Foto: Archivo particular

Según denunció el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), del que hace parte Hoyos, el mensaje de amenaza está relacionado con la condena contra William Martínez Santamaría, exdirector de Comfasucre. En septiembre pasado, el Tribunal Superior de Sincelejo lo sentenció a 27 años de prisión como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. Hoyos representa a las víctimas de ese caso, mientras que el Movice Sucre ha acompañado a la familia en su búsqueda de justicia.

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“No es un mensaje genérico: nombra a las personas amenazadas y las vincula directamente con un proceso judicial concreto”, advirtió el Cajar en un comunicado difundido este 19 de octubre. Para la organización, la intimidación busca que las personas amenazadas abandonen su labor y contiene una advertencia expresa de que están siendo vigiladas.

Juez cierra investigación contra padre De Roux por presunto encubrimiento en casos de abuso

Padre jesuita, Francisco de Roux. Foto: Cristian Garavito

Un juez de conocimiento ordenó cerrar la investigación que se seguía contra el padre Francisco de Roux por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual, cometidos en los años 70 por el padre Darío Chavarriaga. La decisión se dio durante una audiencia que tuvo lugar la semana pasada de manera reservada y virtual.

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Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez la preclusión del caso argumentando que, en su momento, De Roux actuó bajo las normas establecidas en el derecho canónico. En ese contexto, el juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá estableció que la petición del ente investigador era consecuente con la evidencia.

Lea también: Padre Francisco de Roux habla tras el cierre definitivo del proceso judicial en su contra

Defensa de Petro denuncia a Angie Rodríguez por señalamientos del caso “Pacto de Valledupar”

Angie Rodríguez en la Comisión de Acusaciones. Foto: Archivo Particular

El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez. La denuncia está relacionada con el llamado caso del “Pacto de Valledupar”.

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La controversia se originó en las declaraciones de Rodríguez, quien aseguró haber recibido instrucciones para coordinar un encuentro en Valledupar con antiguos jefes paramilitares, con el propósito de que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe, el hoy jefe de Estado Abelardo de la Espriella y el fallecido Germán Vargas Lleras. El exparamilitar Salvatore Mancuso respaldó parte de esa versión, pero precisó que Petro nunca le hizo directamente esa petición y que los excomandantes se negaron a participar.

Minjusticia activa extradición de Leonidas Bustos, condenado por el cartel de la toga

El Ministerio de Justicia inició las gestiones para extraditar a Leonidas Bustos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio de Justicia inició las gestiones para lograr la extradición del exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez, condenado en el caso conocido como el cartel de la toga y quien reside en Canadá desde 2019. Así lo aseguró el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien indicó que los trámites ya fueron activados para que el exmagistrado regrese a Colombia a cumplir su pena.

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El pasado viernes 16 de octubre, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 10 años contra Bustos, quien presidió esa corporación en 2015, y ordenó al Ejecutivo adelantar cuanto antes el proceso para su extradición desde territorio canadiense.

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