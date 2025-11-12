Abren indagación previa contra congresista que no habría investigado queja de Benedetti

La magistrada Cristina Lombana adelanta cuatro procesos en contra del ministro Armando Benedetti relacionados con corrupción y enriquecimiento ilícito. Foto: El Espectador

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa contra el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina. De acuerdo con el Ministerio Público, Wills habría omitido tramitar una denuncia presentada contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana Velásquez.

La decisión se produjo luego de que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, presentara una queja disciplinaria contra el congresista, a quien señaló de no haber tramitado la denuncia radicada el 15 de agosto de 2023 contra la magistrada Lombana Velásquez, ni expedido el auto de apertura de indagación preliminar dentro del expediente.

Benedetti señaló que esa inactividad podría constituir un retardo injustificado y una omisión manifiesta en el cumplimiento de los deberes funcionales del congresista. Sin embargo, la Procuraduría indicó que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes que permitan sustentar la apertura de una investigación disciplinaria.

“Si bien la noticia disciplinaria proporciona elementos orientadores, esta carece de precisión fáctica, ya que no se conoce el contexto completo (...) ni las actuaciones procesales que se han surtido dentro de esa actuación”, señaló el ente de control.

Por esa razón, el Ministerio Público se limitó a abrir una indagación previa con el fin de delimitar los hechos y establecer si la conducta tiene relevancia disciplinaria. La Sala ordenó una inspección disciplinaria en la Comisión de Investigación y Acusación con el fin de “obtener copia íntegra de la actuación” a cargo del representante Wills.

La decisión también fue comunicada al ministro Benedetti, “indicándole que, como quejoso, tiene derecho a aportar las pruebas que considere pertinentes, conducentes y útiles” dentro de la indagación previa contra el congresista Wills Ospina.

¿De qué trata la denuncia de Benedetti contra la magistrada Lombana?

El ministro del Interior y exsenador Armando Benedetti denunció disciplinariamente a la magistrada Cristina Eugenia Lombana por presunto abuso de función pública y prevaricato. Esta togada adelanta cuatro procesos en contra de Benedetti por corrupción y enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia, radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, fue presentada dos días después de que Benedetti presentara una recusación contra la togada que adelantaba una audiencia en su contra por el caso Fonade el pasado 15 de agosto de 2023.

Benedetti es investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos, proceso en el que se le señala de haber intervenido, cuando era senador, de manera irregular en la adjudicación de contratos a través del entonces Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade).

Su defensa sostuvo que la magistrada Lombana mantuvo indebidamente bajo su despacho tres investigaciones en su contra durante casi un año, pese a que había perdido competencia para conocer de esos asuntos tras la designación de Benedetti como embajador de Venezuela en 2022.

De acuerdo con la denuncia, Lombana se habría negado a remitir los expedientes a la Fiscalía, autoridad que debía asumir la investigación. Además, el documento cuestiona que la magistrada insistiera ante el Tribunal Superior de Bogotá en conservar los casos y que, sin tener competencia, ordenara una inspección judicial en el proceso por enriquecimiento ilícito contra el exsenador.

