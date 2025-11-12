Logo El Espectador
Defensoría se suma al rechazo de declaraciones de Benedetti contra la magistrada Lombana

Las declaraciones del ministro del Interior se produjeron tras el allanamiento a su vivienda, ordenado por el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto.

Redacción Judicial
13 de noviembre de 2025 - 12:14 a. m.
El pasado 11 de noviembre, el ministro del Interior calificó como “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.
El pasado 11 de noviembre, el ministro del Interior calificó como “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.
Foto: El Espectador - José Vargas
La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, se sumó a las voces de rechazo sobre los señalamientos públicos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La entidad emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al pronunciamiento del presidente de ese alto tribunal, Octavio Augusto Tejeiro Duque, contra las declaraciones del funcionario.

El pronunciamiento se da después de que el pasado 11 de noviembre el ministro del Interior calificara como “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, a través de la red social X. Esto, después de que la togada que investiga al alto funcionario ordenara un allanamiento a su vivienda, en el marco de los procesos penales en su contra por presunta corrupción y compra de votos.

“Las declaraciones del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de derecho y de la democracia en nuestro régimen constitucional. Además de ser ofensivas, son discriminatorias y pueden constituir violencia de género”, señaló la Defensoría.

Asimismo, advirtió que todos los funcionarios públicos tienen el “deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales procesales”. En el comunicado se agrega además que dicho deber es aún mayor en el caso de los servidores del Estado y de aquellos que ostentan altas dignidades como la de ser ministro de gobierno.

En su publicación, Benedetti escribió: “En este momento denuncio que están allanando mi hogar, en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”. Además, señaló que la togada no tendría competencia para emitir esa orden.

Los señalamientos del ministro del Interior generaron una ola de reacciones por parte de distintas entidades y funcionarios. Entre ellos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien anunció que se evalúa la apertura de una indagación previa disciplinaria en contra de Benedetti, por cuenta de sus declaraciones.

Por Redacción Judicial

Rod(24557)Hace 8 minutos
La infiltrada Defensora del Pueblo, haciendo el favor o pagándoles favores ( 'ni an se sabe'), al Voldemor colombiano
