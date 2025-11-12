Defensoría se suma al rechazo de declaraciones de Benedetti contra la magistrada Lombana

El pasado 11 de noviembre, el ministro del Interior calificó como “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, se sumó a las voces de rechazo sobre los señalamientos públicos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La entidad emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al pronunciamiento del presidente de ese alto tribunal, Octavio Augusto Tejeiro Duque, contra las declaraciones del funcionario.

El pronunciamiento se da después de que el pasado 11 de noviembre el ministro del Interior calificara como “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, a través de la red social X. Esto, después de que la togada que investiga al alto funcionario ordenara un allanamiento a su vivienda, en el marco de los procesos penales en su contra por presunta corrupción y compra de votos.

Lea: Abren indagación previa contra congresista que no habría investigado queja de Benedetti

En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

“Las declaraciones del ministro socavan la confianza en la administración de justicia y desconocen la independencia judicial, principio fundamental del Estado de derecho y de la democracia en nuestro régimen constitucional. Además de ser ofensivas, son discriminatorias y pueden constituir violencia de género”, señaló la Defensoría.

Asimismo, advirtió que todos los funcionarios públicos tienen el “deber de respetar las decisiones judiciales y controvertirlas únicamente a través de los canales procesales”. En el comunicado se agrega además que dicho deber es aún mayor en el caso de los servidores del Estado y de aquellos que ostentan altas dignidades como la de ser ministro de gobierno.

Le puede interesar: Corte Suprema recopila nuevas pruebas contra Benedetti por carrusel de pensiones en Córdoba

En su publicación, Benedetti escribió: “En este momento denuncio que están allanando mi hogar, en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”. Además, señaló que la togada no tendría competencia para emitir esa orden.

Los señalamientos del ministro del Interior generaron una ola de reacciones por parte de distintas entidades y funcionarios. Entre ellos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien anunció que se evalúa la apertura de una indagación previa disciplinaria en contra de Benedetti, por cuenta de sus declaraciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.