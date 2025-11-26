Fiscalía imputó a falsa médica que sometió a 55 mujeres a cirugías estéticas ilegales en Medellín

De acuerdo con la Fiscalía General, las víctimas eran captadas mediante publicaciones en redes sociales que ofrecían, a bajo costo, un procedimiento denominado lipólisis láser con transferencia glútea. En total, 55 mujeres accedieron a estas intervenciones quirúrgicas. Foto: Pexels / Anna Shvets

Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón fueron identificadas como presuntas articuladoras de una red señalada de realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir con las medidas de higiene y salubridad, en quirófanos improvisados que funcionaban en Medellín (Antioquia).

Según indicó la Fiscalía General, las víctimas eran atraídas por publicaciones en redes sociales, en las que se ofrecía, a bajo costo, un tratamiento al que llamaban lipólisis láser con transferencia glútea. En total, 55 mujeres que creyeron en esta práctica fueron sometidas a estas intervenciones quirúrgicas ilegales.

El ente investigador aseveró que “algunas adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes”. Según la Fiscalía, los elementos probatorios indican que Mosquera Aguirre sería la encargada de realizar las cirugías estéticas.

Presuntamente, la mujer se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas Tobón es señalada de “asumir todos los asuntos comerciales, captar clientes y recibir los pagos por los tratamientos en su cuenta bancaria”.

Por ello, una fiscal de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas. Rojas Tobón aceptó los cargos, mientras que Mosquera Aguirre aceptó, únicamente, los delitos de estafa agravada en modalidad masa y lesiones personales dolosas.

Las dos mujeres deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario, por disposición de un juez de control de garantías, motivo por el cual se emitió una orden de captura en su contra. Además, según informó el ente investigador, otras tres personas que habrían participado en los procedimientos, en funciones como auxiliares de quirófano, entre otras, también fueron judicializadas.

