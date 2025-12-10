Nelson Escobar López es el nuevo director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía

Nelson Escobar López se posesionó este miércoles, 10 de diciembre, como nuevo director de la Unidad Especial de Investigación. Foto: Fiscalía

Este miércoles, 10 de diciembre, ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó posesión como director de la Unidad Especial de Investigación (UEI) el abogado Nelson Andrés Escobar López, quien inició su trayectoria profesional en la Rama Judicial en 2004.

Según indicó el ente investigador, la posesión de Escobar López tiene como objetivo “fortalecer el trabajo en territorio para avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y las investigaciones relacionadas con crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz”.

La Fiscalía señaló que el nuevo director de la UEI estará en el cargo durante cuatro años, luego de ser elegido de una terna enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Asumirá la orientación de una metodología que permite identificar casos y asociarlos, analizar contextos y examinar fenómenos políticos y sociales que suceden en los territorios y que afectan a la población”, indicó el ente investigador.

Escobar López se graduó como abogado de la Universidad de Nariño y cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Contencioso Administrativo y Procesal Penal de las universidades Nacional, Nariño y Externado de Colombia.

Ejerció como secretario del Juzgado Civil Municipal de La Unión (Nariño), en 2004 para luego ser juez promiscuo municipal de Mocoa (Putumayo), juez promiscuo del circuito en Puerto Asís (Putumayo) y juez penal municipal ambulante de Pasto (Nariño), según indicó la Fiscalía.

Asimismo, el ente investigador indicó que, en 2012, Escobar López se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, ejerciendo como fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y director de la Seccional de Nariño entre 2017 y 2019.

También fue nombrado fiscal especializado de crimen organizado entre 2019 y 2024, así como director de la Seccional de Cauca y recientemente como director especializado contra las Organizaciones Criminales.

