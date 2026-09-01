Fiscalía reactiva órdenes de captura contra alias Calarcá, Araña y otros gestores de paz

(Izq a der.) Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba; Giovanny Andrés Rojas, alias Araña; y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra varios jefes de grupos criminales que habían sido levantadas en el gobierno de Gustavo Petro en medio de su iniciativa de paz total. Dentro de las personas que busca nuevamente el ente investigador, están Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba; Giovanny Andrés Rojas, alias Araña; y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quienes habían sido designados como gestores de paz.

Podría interesarle: A la cárcel presunto abusador sexual en serie que habría atacado a nueve mujeres en Córdoba

Con el documento, el ente investigador reactivó las órdenes en contra de 46 personas, de las cuales 27 son del Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La Fiscalía resaltó que la orden se da por la decisión del gobierno nacional de haber levantado las mesas de diálogo con estos grupos armados el pasado 28 de agosto, por lo que, en consecuencia, revocó la designación de estas personas como representantes.

Las órdenes reactivadas contra el Estado Mayor de Bloques y Frente

Según se lee en el documento de la Fiscalía, las órdenes reactivadas son contra Carlos Eduardo García Téllez (alias Andrei o Adrey), Sandra Milena Niño Guerrero, Farby Edisson Parra Parra (alias Richard), Robinson de Jesús González (alias Caicedo), Fabio Giraldo Giraldo (alias Albeiro González), Jeisson Ferney Lasso Devia, Yimison Bustos Ávila (alias Jimmy o Andrian Méndez), Rolad Arnulfo Torres Huertas (alias Álvaro Boyaco), Yersid Muñoz Ramírez, Jhon Faiber Lugo Ramos (alias Rafael).

Le recomendamos: Una declaración y dos coincidencias: las dudas sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay

Asimismo, contra Euser Motta Meneses, Alexis de Jesús Muñoz Adarve, Jhonmaro Ortiz Camayo (alias Maniqueta o Yogui), Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, Faber García Guzmán (alias El Soldado), Jorge Luis Caicedo Castro, Jhon Janier Trochez Medina (alias Malacía), Jerci Duvian Ruiz Mazo, Sergio Andrés Martínez Martínez (alias Hueso o Bolívar), Romario Carrascal Alvernia, Jhon Edinson Bayona Rojas, Edwar Andrés Campo Dagua (alias Cabezas o Jimmy), Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda Erazo (alias Leopoldo o Papá Noel), Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), Diana Carolina Rey Rodríguez (alias Érika) y Javier Alfonso Velosa García (alias Jhon Mechas o John Catatumbo).

Las órdenes reactivadas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

En el caso de este grupo armado, se reactivaron las órdenes contra José Vicente Lesmes (alias Walter Mendoza), Geovanny Andrés Rojas (alias Araña), Luis Andrés Figueroa Marín (alias Popeye), Allende Perilla Sandoval (alias Allende), José Darley Malagón Jiménez (alias Uriel o Poco Pelo), Henry Quiñones Angulo (alias Tocayo), Diego Fernando Guerrero Segura (alias Diego o Negro Eloy), María Lizeth Moreno Cantillo, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés (alias Bladimir), Andy Javier García Lastre, Eduin Mauricio Matallana Ramírez y Edilson Barreto Romero.

Conozca más: Investigan impacto de bala en el piso 26 del edificio de la Procuraduría en Bogotá

Las órdenes reactivadas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn)

En el caso de las Acsn, se reactivó la orden en contra de José Luis Pérez Villanueva (alias Cholo), Loryin Emilio Pertuz Ballestas (alias Sebastián o York), Orlando Pérez Ortega (alias Patiliso), Élmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.

Desde abril pasado, el ente investigador había anunciado que iba a reactivar las órdenes de captura en contra de varios jefes criminales. En ese momento, le pidió al gobierno de Gustavo Petro que revocara la vocería de varios integrantes de estos grupos armados que, aparentemente, estaban incumpliendo sus compromisos como gestores de paz.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.