Fiscalía reactivó órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo

La Fiscalía, mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, reactivó las órdenes de captura contra tres exmiembros representantes del ‘Clan del Golfo’, quienes habían sido beneficiados con su suspensión en el marco de procesos de diálogo, negociación,… pic.twitter.com/ZrrB4xWgkY

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra tres jefes del Clan del Golfo que se habían beneficiado de la suspensión de esas medidas judiciales durante los acercamientos entre esa organización criminal y el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La decisión fue adoptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, mediante la Resolución 0-0284 del 11 de septiembre de 2026.

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Los tres hombres cobijados por la determinación son Orolzman Osten Blanco, conocido como «Rodrigo Flechas»; Elkin Casarrubia Posada, alias «El Cura», y Luis Armando Pérez Castañeda, alias «Bruno» o «Jerónimo». Sus órdenes de captura habían quedado suspendidas debido a su condición de representantes del Clan del Golfo en los diálogos, negociaciones y espacios sociojurídicos promovidos por la administración anterior.

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La reactivación se produjo después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella diera por terminada la fase de conversaciones con esa organización. La decisión del Ejecutivo quedó consignada en la Resolución Presidencial 398, expedida también el pasado 11 de septiembre. Al desaparecer el fundamento político y jurídico que permitió suspender las capturas, la Fiscalía ordenó que las autoridades de policía judicial vuelvan a hacer efectivas las medidas.

Alias «Rodrigo Flechas» es señalado como uno de los principales jefes del Clan del Golfo. Tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias «Gonzalito», ocurrida el 30 de enero de 2026 en un accidente fluvial en el río Esmeraldas, cerca de Tierralta (Córdoba), Blanco habría ganado relevancia dentro de la estructura y sería actualmente el tercero al mando de la organización.

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Por su parte, alias «El Cura» es un antiguo integrante de las estructuras paramilitares. Fue hombre de confianza de Salvatore Mancuso y Hebert Veloza, alias «HH», y habría hecho parte del esquema de seguridad de Carlos Castaño. Además, fue condenado por su responsabilidad en graves hechos de violencia, entre ellos la masacre de Mapiripán, perpetrada en el departamento del Meta.

Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como «Bruno» o «Jerónimo», ha actuado como cabeza política visible del Clan del Golfo. En esa condición apareció en Catar durante la firma de compromisos correspondientes a las primeras rondas de conversaciones entre el grupo armado y el gobierno Petro.

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La Fiscalía aclaró que no todas las personas mencionadas en las solicitudes presentadas por la Presidencia serán objeto de una reactivación. En algunos casos, explicó el ente investigador, las órdenes de captura nunca fueron suspendidas, como el caso de alias «Chiquito Malo» y, por tanto, continuaron vigentes durante los acercamientos. La resolución ya fue comunicada a las autoridades de policía judicial para que procedan conforme a sus competencias.

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