Miguel Maza Márquez seguirá libre mientras lo investigan por el magnicidio de Carlos Pizarro

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el asesinato del candidato presidencial estaría relacionado con el presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro. Foto: Archivo El Espectador

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El general en retiro Miguel Maza Márquez, exidirector del extinto Departamento Administrativo de seguridad (DAS), seguirá libre mientras avanza la investigación en su contra por el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez. Así lo confirmó este 7 de julio la Fiscalía General de la Nación, luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidiera no imponerle medida de aseguramiento.

Maza Márquez es señalado por la Fiscalía como presunto coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, por los hechos ocurridos el 26 de abril de 1996, cuando fue asesinado Pizarro Leongómez. De acuerdo con el ente investigador, el crimen del candidato presidencial estaría relacionado con el presunto debilitamiento de su esquema de seguridad.

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La investigación también apunta a que posiblemente hubo presunta filtración de información sobre sus desplazamientos y a una posible articulación entre funcionarios del extinto DAS, dirigido en ese momento por Maza Márquez, y estructuras paramilitares al mando de los hermanos Carlos y Fidel Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el ente investigador, esto habríaa facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de sus responsables.

Sin embargo, la Fiscalía decidió no imponer una medida de aseguramiento al general en retiro por su avanzada edad (88 años), su delicado estado de salud y la falta de razones suficientes para ordenar que el exdirector del DAS sea privado de su libertad de manera preventica mientras avanza la investigación en su contra.

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Sobre el crimen de Carlos Pizarro

Carlos Pizarro Leongómez, candidato de la AD-M19, fue asesinado el 26 de abril de 1990, cuando iba a bordo del vuelo 532 de Avianca, que cubría la ruta entre Bogotá y Barranquilla (Atlántico). Minutos después del despegue, un joven identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, abrió fuego contra el candidato.

Aunque Pizarro fue trasladado a una clínica de la Caja Nacional de Previsión, en Bogotá, las heridas que sufrió en la cabeza y el cuello le provocaron una hemorragia que derivó en un paro cardíaco. En el momento del ataque, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del candidato presidencial, le disparó a alias “Jerry”, quien murió también a bordo del avión.

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El 26 de septiembre de 2023, un juzgado especializado condenó en primera instancia al exagente del extinto DAS y escolta de Pizarro Leongómez, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, a 20 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon el asesinato del entonces candidato presidencial.

Según determinó la justicia, el exfuncionario hizo parte de una estructura criminal que utilizó los recursos de la entidad para vigilar los movimientos del político, facilitar su homicidio y posteriormente encubrir el crimen. Carlos Pizarro fue el tercer candidato presidencial asesinado por las elecciones de 1990, después de Luis Carlos Galán Sarmiento, muerto el 18 de agosto de 1989, y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado el 22 de marzo de 1990.

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