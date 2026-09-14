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Fiscalía modificó la imputación contra el cantante Blessd y Dímelo Jara

El artista de música urbana y su manager son investigados por la Fiscalía por supuestamente haber amenazado al imitador cantante Ozuna, en hechos que habrían ocurrido en 2022.

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Redacción Judicial
14 de septiembre de 2026 – 06:52 p. m.
Fiscalía retira delito de la imputación contra Blessd y Dimelo Jara
Los hombres son señalados de intimidar al imitador del artista Ozuna.
Foto: Cortesía

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En la tarde de este 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación modificó la imputación de cargos contra el cantante de música urbana Stiven Mesa, conocido como Blessd, y Santiago Jaramillo, conocido como Dimelo Jara. La decisión se tomó dentro de la investigación que se adelanta en su contra por hechos relacionados con Andrés Felipe Sánchez, imitador del cantante puertorriqueño Ozuna.

Durante la audiencia, el ente investigador modificó el delito de secuestro extorsivo agravado que les había sido imputado, igual que a Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, el pasado 16 de junio. En ese sentido, la Fiscalía dejó la formulación de cargos por los delitos de constreñimiento ilegal, intimidación con arma no letal y acceso abusivo a sistema informático.

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Sin embargo, ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por el ente investigador. “Desde el comienzo sostuvimos que no existían elementos para atribuir un secuestro. La decisión de la Fiscalía confirma que esa imputación no debía mantenerse”, señalaron Andrés Arango y Santiago Trespalacios, quienes representan legalmente a los artistas, a través de un comunicado.

El testimonio de Felipe Sánchez, quien también representa a un imitador de Blessd, señala que fue citado el 6 de junio de 2022 por el reguetonero a un estudio de grabación ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia). Según mencionó, en un inicio creyó que se trataba de un encuentro cordial, ya que el reconocido artista había compartido en sus redes sociales contenidos relacionados con otro imitador suyo.

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El hombre aseguró ante las autoridades que durante la reunión habría sido intimidado por el artista y varias personas de su entorno por promover presentaciones del imitador Jefferson Sánchez, quien había logrado reconocimiento por interpretar al cantante en distintos escenarios del país. Incluso, afirmó que habría sido agredido físicamente durante ese encuentro.

En diligencias anteriores, el imitador de Ozuna dijo que durante el encuentro fue amenazado y obligado a firmar un documento mediante el cual se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen o marca asociada al artista. Además, aseguró que se le cuestionó por la realización de espectáculos remunerados y por una gira internacional que se preparaba con el imitador de Blessd.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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