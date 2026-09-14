Sancionan a dragoneantes del Inpec por fiesta vallenata con Nelson Velásquez

Dos dragonenantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron suspendidos e inhabilitados por hechos relacionados con la parranda vallenata que se realizó el pasado 8 de abril al interior de la cárcel La Paz, de Itagüí (Antioquia) en la que participó el cantante Nelson Velásquez. La Procuraduría encontró que los dos funcionarios no cumplieron con sus funciones de hacer control y registro para el acceso al penal.

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Se trata de los dragonenantes Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio, quienes fueron suspendidos e inhabilitados por omitir sus funciones de control y registro en el establecimiento penitenciario. De acuerdo con el fallo de primera instancia, el ente de control determinó que los funcionarios incumplieron el deber de hacer las anotaciones y los registros correspondientes al ingreso de la agrupación musical en la minuta correspondiente.

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El Ministerio Público calificó las faltas de los dragonenates como graves cometidas a título de culpa grave. Según la Procuraduría, «la conducta de los disciplinados tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el Inpec».

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La sanción, señala el ente de control, se impuso después de aplicar una reducción «correspondiente «por la confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la etapa de instrucción y, precisó que el proceso contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia».

Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando, según la Procuraduría, se habrían omitido los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresó al establecimiento penitenciario. Además, se investiga un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.

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