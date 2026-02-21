Gobierno anuncia recompensas contra jefes de “Los Pepes” y “Los Costeños” en Atlántico

Pedro Sánchez, anunció recompensas por los jefes de los grupos criminales “Los Pepes” y “Los Costeños”, así como la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En el marco de una reunión estratégica de seguridad ciudadana realizada en el municipio de Malambo (Atlántico), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas por los jefes de los grupos criminales “Los Pepes” y “Los Costeños”, así como la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo.

En este encuentro, en el que también participaron el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y los alcaldes o secretarios de Gobierno de los municipios de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, el jefe de cartera señaló que por alias “Carlos Muletas”, del grupo “Los Costeños”, se ofrece una recompensa de hasta COP 140 millones, así como por alias “Ricostilla”, por quien se ofrecen COP 64 millones.

Asimismo, por alias “Caín”, jefe de “Los Pepes”, se ofrecieron hasta COP 140 millones, y por alias “Rubio”, hasta COP 64 millones. Por otro lado, según el ministerio de Defensa, uno de los puntos que más preocupa a los mandatarios locales es que “pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública en contra de los grupos de delincuencia organizada, cerca del 90 % de los capturados regresan pocos días después a la libertad y vuelven a delinquir”.

Ante esto, el ministro Pedro Sánchez señaló que, tras dialogar con el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; y el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se pretende adelantar un análisis “profundo y detallado”, con el objetivo de revisar y ajustar las estrategias que permitan ser más efectivos y poner ante las autoridades competentes a los delincuentes para que paguen por los delitos cometidos.

Por ello se creará la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo “convirtiendo al Atlántico en el primer departamento del país en contar con dos de estas unidades especiales”. El jefe de cartera señaló que esta contará con siete estaciones, una subestación y ocho Comandos de Atención Inmediata (CAI), que estarán conformados por más de 1.300 uniformados “con especialidades de investigación criminal, inteligencia, protección ambiental, antiextorsión y antisecuestro”.

Pedro Sánchez también aseguró que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se fortalecerá la capacidad operativa del Plan Cazador: “El cual ha sido fundamental en la lucha contra estructuras criminales dinamizadoras del homicidio y el microtráfico en Barranquilla y su área metropolitana”.

Además, agregó que el Plan Escudo Territorial por la Vida continuará con intervenciones integrales en los municipios con cifras elevadas de homicidios y hurtos. El ministro Sánchez también señaló que, gracias a las inversiones en cámaras de videovigilancia, drones y tecnología, que se suman a los COP 85.000 millones que el Ministerio del Interior destinó para esta región en 2025, “se han mejorado los indicadores de seguridad para la ciudadanía”.

