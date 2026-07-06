Gobernadora de Chocó confirma que continúan los ataques del Eln en el departamento

Estación de Policía de Tadó (Chocó) fue atacada con drones que serían del Eln. Foto: Captura de pantalla

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Continúa la ola de violencia en Chocó. Según la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba Curi, los ataques perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra la población civil y la fuerza pública continuaron durante la mañana de este 6 de julio.

“El Eln ha retomado el día de hoy los ataques en el departamento del Chocó. Después de hostigar la base del ejército en Noanamá (Medio San Juan), durante esta mañana han bloqueado la vía Quibdó-Pereira y hay combates en esta vía”, se lee en el trino de la gobernadora.

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