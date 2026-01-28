Gobierno aprueba extradición de alias “Pipe Tuluá” por cargos relacionados con narcotráfico

Alias "Pipe Tuluá", máximo líder de la banda La Inmaculada, de Tuluá (Valle del Cauca), tuvo que ser trasladado de la cárcel La Picota a una estación de Policía por seguridad. Foto: Policía Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias “Pipe Tuluá”, hacia los Estados Unidos. El principal jefe de la banda criminal “La Inmaculada” deberá enfrentar un juicio por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

La decisión quedó formalizada el lunes 26 de enero. Marín Silva es requerido por una corte federal estadounidense por tres cargos: conspiración para distribuir y poseer cocaína con fines de distribución; conspiración para traficar y distribuir cocaína con conocimiento o razones para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos; y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con el mismo propósito.

En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya había avalado la extradición tras revisar la documentación y las pruebas aportadas por el Gobierno de Estados Unidos, al concluir que se cumplían los requisitos legales para acceder a la solicitud.

Actualmente, alias “Pipe Tuluá” permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha suspendiera su traslado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, mientras se adelantan los trámites administrativos finales para su entrega a las autoridades estadounidenses.

Con esta determinación, el Gobierno Petro descarta de manera definitiva cualquier posibilidad de negociación con el jefe de una de las estructuras criminales más poderosas del sur del país. Según las autoridades, alias Pipe Tuluá continuaba dirigiendo economías ilegales desde prisión, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos en su contra y la expectativa de una eventual condena en el extranjero.

En el documento, de 10 páginas, se recordó que mediante una resolución expedida el 5 de diciembre de 2025 el presidente Petro autorizó: “(…) adelantar acercamientos exploratorios y contactos con la estructura armada organizada de alto impacto autodenominada ‘La Inmaculada’ con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República”.

A partir de ello, el texto señala que en la actualidad se adelanta un proceso de acercamientos exploratorios con “La Inmaculada”; no obstante, el Gobierno precisó que, “a la fecha, el Presidente de la República no ha promulgado algún acto administrativo por el cual autorice la instalación de un Espacio de Conversación Sociojurídico con dicho grupo, ni tampoco reconozca a miembros representantes de este”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.