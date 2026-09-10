Gobierno busca que tutelas contra el presidente lleguen al Consejo de Estado

Actualmente ese trámite lo realizan los jueces de circuito como lo estableció el anterior gobierno en cabeza del expresidente Gustavo Petro. El documento del Minjusticia se enmarca en que las decisiones presidenciales tienen alcance…

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca darle un giro al estudio de las tutelas que se interponen contra el presidente. El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador del decreto con el que buscan que esos recursos se devuelvan al Consejo de Estado para que sean revisadas en primera instancia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Actualmente ese trámite lo realizan los jueces de circuito como lo estableció el anterior gobierno en cabeza del expresidente Gustavo Petro. El documento del Minjusticia se enmarca en que las decisiones presidenciales tienen alcance nacional e internacional por lo que el estudio de las tutelas deben estar en esa instancia judicial.

Publicidad

Lea también: Gobierno De la Espriella anuncia que ha firmado 70 extradiciones en 32 días de mandato

En la práctica, lo que busca el decreto es modificar el Decreto 1069 de 2015 para que las actuaciones del presidente de la República se repartan al Consejo de Estado en primera instancia. Sin embargo, el documento precisa que se mantiene la regla general de reparto frente a los jueces de circuito para las demás autoridades de orden nacional y que no crea un fuero presidencial, sino que se debe estrictamente al reparto.

Uno de los argumentos del Ministerio de Justicia es que las tutelas pasaron de 459.680 en 2020 a 1.202.436 en 2025, lo que significa un aumento del 162%. El borrador de decreto aclara que este cambio solo se aplicaría para las tutelas que se presenten después de que sea publicado en el Diario Oficial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.