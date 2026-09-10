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Gobierno De la Espriella anuncia que ha firmado 70 extradiciones en 32 días de mandato

El mandatario agregó que su Gobierno está dando «la pelea» contra el crimen organizado y el «narcoterrorismo» y aseguró que no parará «un segundo» hasta derrotarlos.

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Sección Judicial
09 de septiembre de 2026 – 07:33 p. m.
El mandatario agregó que su Gobierno está dando "la pelea" contra el crimen organizado y el "narcoterrorismo" y aseguró que no parará "un segundo" hasta derrotarlos.
Presidente de Colombia, la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que, hasta la fecha, ha firmado 70 extradiciones en 32 días de mandato. «Esta es una de mis secciones favoritas de la gestión del gobierno», puntualizó en su publicación acompañada de un video en el que se le ve firmando los documentos de extradición.

En ese paquete están, por ejemplo, varios de los principales jefes criminales de las estructuras armadas ilegales en el país como Willington Henao Gutiérrez, alias «Mocho Olmedo»; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias «Muñeca»; Geovanni Andrés Rojas, alias «Araña»; Gabriel Yepes Mejía, alias «H.H.», y Freddy Castillo Carrillo, alias «Pinocho». Algunos de ellos eran miembros de las mesas de negociación que abrió el expresidente Gustavo Petro bajo el marco de la política de paz total.

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Dentro de las extradiciones más recientes están Javier Fernández Morales, alias «Choki»; Fernando Vergara Palacios, alias «Pechibola»; Gustavo Durán Bautista, alias «Durán»; José Leonel Ramírez Herrera y Julián David Mosquera Dussán, alias «Mosca».

En su publicación en redes, el mandatario también detalló que «Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad». «Estoy decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, sin contemplaciones y con absoluto apego a la ley», agregó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que continuarán con la firma de extradiciones, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia. «Es un tema de todos los días, sin parar sin parar, en colaboración con la Corte Suprema de Justicia y con todos los estados requirientes dentro del marco Constitucional legal», apuntó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Sección Judicial

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