Gobierno crea una prima para militares y policías que hagan labores de desminado

Para acceder a la prima, el personal deberá acreditar, en primer lugar, la ejecución de actividades técnicas de desminado, despeje, estudios técnicos y no técnicos, disposición final de artefactos explosivos, así como labores de monitoreo o supervisión. Foto: Ejército Nacional

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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1038 del 5 de agosto 2026, mediante el cual creó la Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos. Esta medida establece un reconocimiento económico para el personal de la fuerza pública que realiza labores de alto riesgo relacionadas con la detección, neutralización y eliminación de minas y otros artefactos explosivos en el país.

La nueva prima beneficiará a oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, así como al personal del nivel ejecutivo y a los patrulleros de la Policía Nacional. La medida está dirigida exclusivamente a quienes, en servicio activo, hayan realizado labores de desminado humanitario y de detección, neutralización o despeje de artefactos explosivos.

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En el decreto, el Gobierno aclara que este pago no constituye un factor salarial ni prestacional. Es decir, no se tendrá en cuenta para el cálculo de la asignación de retiro. Además, el monto de la prima será implementado de manera gradual. Durante el primer año de vigencia del decreto, corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual del uniformado. En el segundo año aumentará al 15 % y, a partir del tercer año, llegará al 20 %.

Para acceder a la prima, el personal deberá acreditar, en primer lugar, la ejecución de actividades técnicas de desminado, despeje, estudios técnicos y no técnicos, disposición final de artefactos explosivos, así como labores de monitoreo o supervisión. Además, deberá demostrar que integra equipos de Disposición de Artefactos Explosivos (EOD) y contar con la certificación técnica correspondiente en procedimientos de manejo y disposición de explosivos, de acuerdo con la doctrina militar o policial.

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El uniformado deberá acreditar la realización de estas labores durante un período no inferior a cinco días al mes, lo cual deberá estar certificado mediante una orden de operaciones o una orden de servicio. Asimismo, deberá haber sido nombrado o destinado, mediante un acto administrativo específico de su respectiva fuerza, para desempeñar estas funciones.

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