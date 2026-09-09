Gobierno da luz verde a plan piloto para fumigación de cultivos de uso ilícito en Colombia

Según se lee en el documento, la orden para arrancar con la fumigación de cultivos es de carácter experimental,…

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene listo el plan piloto para darle vía libre a la fumigación aérea de cultivos de coca. El Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó arrancar con la estrategia de manera provisional con glufosinato de amonio a través de la resolución 7 de 2026. El documento, conocido por Valora Analitik, tiene fecha del pasado 18 de agosto y se publicó en el diario oficial este martes 8 de septiembre.

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Según se lee en el documento, la orden para arrancar con la fumigación de cultivos es de carácter experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable. También detalla que la aspersión será mediante aeronave tripulada con la sustancia exclusivamente en los polígonos habilitados que se especifican en la resolución. El Consejo Nacional de Estupefacientes fue enfático en que el objetivo es obtener evidencia científica sobre su uso, pero no significa una reanudación definitiva.

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«El piloto tiene por finalidad obtener evidencia científica verificable sobre su eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos en salud y ambiente y suficiencia de las medidas de manejo. No equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional», señala el documento firmado por el viceministro de política criminal.

Como ya era de conocimiento, la sustancia que el gobierno utilizará será el glufosinato de amonio. Se trata de un agrotóxico que se usa para asperjar grandes extensiones de cultivos, como una alternativa al glifosato. En su funcionamiento, el herbicida actúa como un producto que mata la maleza, pero que no se aplica con distinción. Es decir, que si se asperja sobre un gran terreno, no es selectivo, por lo que puede quemar tanto la mata de coca como los cultivos de pancoger. A diferencia del glifosato, que penetra y va a la raíz de la planta, el glufosinato quema las partes externas de las plantas, las seca y actúa rápido, aunque requiere de varias aplicaciones sobre el mismo terreno.

La resolución también específica delimita las áreas a intervenir en la prueba piloto. «El plan piloto se desarrollará únicamente en un área seleccionada en un departamento del país, dentro del radio operacional próximo a una instalación de la Fuerza Pública», se lee en el documento en el que además se reserva la identificación, extensión, coordenadas, área máxima y cronograma de la estrategia sobre el territorio por razones de seguridad. Sin embargo, el piloto excluye las áreas protegidas, ecosistema, territorios o espacios con afectación directa a comunidades étnicas.

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Con respecto al tiempo, el documento señala las limitaciones. «el piloto tendrá una duración operacional máxima de siete días calendario y un cupo máximo acumulado de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas, contados desde la fecha del acta de inicio», agrega. La planeación, ejecución, supervisión y seguridad operacional del plan piloto estará a cargo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Tras finalizar el plan piloto se deberá presentar un informe para que el gobierno autorice o suspenda definitivamente el programa de fumigación aérea de los cultivos.

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