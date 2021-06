Gobierno retiró la petición de nulidad que interpuso contra las curules de paz

No pasaron más de 24 horas desde que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) radicó ante la Corte Constitucional un documento con el que buscaba tumbar el aval que le dio a las 16 curules para las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes, cuando a través del Consejero Presidencial para Estabilización y Consolidación Emilio Archila, el Estado retiró la solicitud.

“Siguiendo las directrices del presidente Iván Duque el Gobierno retiró la solicitud de nulidad respecto de la decisión de la Corte en donde se pronunció de las curules de las víctimas. Este Gobierno tal como lo ha señalado el presidente, respeta la institucionalidad y en este punto específico siempre hemos dicho que acataríamos lo que reseñara esa última instancia judicial”, dijo el funcionario del Gobierno.

El documento que ya no será tenido en cuenta por el alto tribunal pedía tumbar la decisión que estuvo en manos del magistrado Alejandro Linares que le dio el sí a las más de nueve millones de víctimas que tiene el país. La Sala Plena de la Corte con una votación de 5 – 3 le dio aval a la ponencia del jurista que tuvo en su despacho la acción de tutela que presentó el senador Roy Barreras una vez el proyecto de ley se hundió en el Congreso de la República en 2017. No obstante, desde el alto gobierno consideraron que el senador no usó los mecanismos adecuados para elevar su solicitud.

De ahí que el Dapre, a través del abogado Fernando Hernández Alemán interpusiera la acción de nulidad. Aseguró que se evidenció una vulneración al debido proceso. Para el funcionario, el senador Roy Barreras tenía otras opciones a la hora de atacar la decisión de la Mesa Directiva del Senado dado que la tutela es un proceso excepcional.

El Dapre también cuestionó a la Corte Constitucional porque en la Sección Primera del Consejo de Estado cursa un proceso en el cual también se está debatiendo la legalidad de la decisión de la Mesa Directiva del Senado, en el sentido de archivar el proyecto de acto legislativo para revivir las Curules de Paz. Para el abogado Hernández ese fue un mecanismo de justicia idóneo que fue ejercido oportunamente y que está pendiente por ser decidido.

Aunque los argumentos parecen estar claros el Gobierno desistió de su determinación. Sin embargo, la suerte de las curules aún se encuentra en vilo pese a que la Corte le dio el espaldarazo. En esta ocasión es la nulidad interpuesta por el abogado Juan Manuel Charry la que podría poner en jaque la decisión emitida el pasado 21 de mayo. El constitucionalista dijo que la acción de tutela no era el medio para llegar a que las curules fueran una realidad. Le reprochó a la Corte que hubiese tenido en cuenta este recurso de forma extemporánea.

La senadora Ángela María Robledo, por su parte, dijo que la iniciativa del Gobierno de retirar la acción de nulidad obedece precisamente a que ya reposa en el alto tribunal la iniciativa de Charry. “El Gobierno retira la acción de nulidad sobre las Curules de la Paz no porque su deseo sea que esas curules existan, sino porque ya hay otra acción de nulidad en curso que interpreta el deseo manifiesto del Gobierno y les ahorra el desgaste público ante el país”.