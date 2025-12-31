Golpe al Clan del Golfo: Ejército captura a un máximo cabecilla en Andes (Antioquia)

Durante el operativo, los uniformados incautaron un fusil, dos pistolas, proveedores y municiones pertenecientes al Clan del Golfo. Foto: Ejército Nacional

En la mañana de este 31 de diciembre, el Ejército Nacional confirmó que, en medio de operaciones desarrolladas en la vereda San Peruchito, municipio de Andes (Antioquia), fueron abatidos dos presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Las autoridades también informaron sobre la captura de alias “Pablo”, líder de zona de esta estructura criminal, quien ya contaba con una orden de captura vigente. Durante el operativo, los uniformados incautaron un fusil, dos pistolas, proveedores y municiones pertenecientes al Clan del Golfo.

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, señaló que durante el combate alias “Pablo” “resultó herido, por lo cual los soldados, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, le brindaron primeros auxilios y posteriormente fue remitido a la ciudad de Medellín”.

Entre los hombres abatidos se encuentra el hermano de alias “Acacio”, identificado como presunto líder del frente en la zona urbana de esta estructura criminal, quien fue capturado el pasado 26 de noviembre en el municipio de Támesis (Antioquia) y quién es señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en la vereda Río Frío.

Este hombre fue capturado junto con otros nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Camila”, quien habría participado en múltiples acciones terroristas registradas en el Suroeste antioqueño, en las que murieron tres uniformados de la Policía y otros resultaron heridos.

