Petro anunció cambios en la cúpula militar: así quedarán los altos mandos

El presidente Gustavo Petro anunció que el almirante Francisco Cubides saldrá de su cargo como comandante de las Fuerzas Militares. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este sábado, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula militar de cara a 2026. En medio de la crisis de seguridad que ha tocado al país en este año, aseguró que las prioridades para 2026 serán “la seguridad y la democracia”.

“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia”, dijo en la publicación.

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

General

HUGO… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

El mandatario informó que como comandante general de las Fuerzas Militares llegará el general Hugo Alejandro López Barreto. Reemplazará al almirante Francisco Cubides.

El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares será el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño y como comandante del Ejército Nacional llegará el mayor general Royer Gómez Herrera, acompañado del mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

En la Armada aterrizará el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón como comandante y el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi será el segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. Finalmente, en la Fuerza Aeroespacial estará el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante y el mayor general Alonso Lozano Ariza.

En todo caso, el mandatario envió un mensaje de agradecimiento a los salientes comandantes. De acuerdo con él, “estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares” y destacó “la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca”.

“Agradezco el trabajo del Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024″, apuntó.

