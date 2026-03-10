Publicidad

Condenan a Modesto Aguilera, representante por Atlántico, por acto sexual violento

Modesto Aguilera, congresista de Cambio Radical por Atlántico, fue condenado por la Corte Suprema por acto sexual violento, en hechos ocurridos durante un evento político en un hotel de Barranquilla (Atlántico) en noviembre de 2020.

Redacción Judicial
10 de marzo de 2026 - 09:11 p. m.
La Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara por Atlántico a ocho años y seis meses de prisión.
Foto: Óscar Pérez
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó, en la tarde de este 10 de marzo, a Modesto Enrique Aguilera Vides, representante a la Cámara por Atlántico, por el delito de acto sexual violento. El político fue condenado a ocho años y seis meses de prisión, así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.

Los hechos por los que el congresista de Cambio Radical fue condenado ocurrieron durante un evento político en un hotel de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) en noviembre de 2020. Dicha reunión fue organizada por el mismo congresista. Según la denunciante, el representante de Cambio Radical se aprovechó de la cercanía que tenía con su familia para violentarla.

Incluso, se mencionó que contó con la complicidad de un primo de ella. Al parecer, el familiar de la mujer la invitó a entrar a una habitación del hotel en la que se desarrollaba un encuentro político, cuando el representante buscaba renovar su curul por Atlántico (Atlántico). De acuerdo con el testimonio, el hoy congresista llegó después y, al estar a solas con ella, la agredió sexualmente.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

