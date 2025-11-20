Helicóptero presidencial se quedará sin mantenimiento por inclusión de Petro en Lista Clinton

La empresa encargada de la revisión de la aeronave señaló que no prestará más el mantenimiento preventivo hasta que la OFAC autorice la continuidad del servicio. Foto: Presidencia De La República

A través de un comunicado, la empresa Leonardo Helicopters, encargada del mantenimiento del helicóptero presidencial, anunció que dejará de prestar el servicio preventivo. La decisión se enmarca en que el presidente Gustavo Petro fue incluido recientemente en la Lista Clinton.

La misiva fue enviada al teniente Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de Catam, en la que se le informó que el soporte técnico de la aeronave FAC-0008 dejará de recibir el servicio hasta que las autoridades permitan continuar con el mantenimiento.

“Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, se lee en el comunicado que recibió el teniente Sierra.

Sin embargo, la empresa aclaró que no se trata de un retiro del servicio definitivo, sino una suspensión temporal, por lo que ya se están adelantando los procesos internos necesarios para lograr la autorización de la OFAC y continuar con el servicio.

“En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC. Les aseguramos que Leonardo Helicopters ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente”, agregó la empresa Leonardo AW.

Tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, y otros miembros de su familia, el mandatario se enfrenta a sanciones que implican el bloqueo de todos los activos en jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar cualquier tipo de transacción con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”, explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En su momento, el presidente reaccionó: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, trinó en referencia al senador republicano de origen colombiano, uno de los más críticos con el mandatario progresista.

