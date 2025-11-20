Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, será nuevo ministro de Justicia encargado

Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la cartera de Justicia llega el actual secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, como ministro encargado. La decisión la tomó el presidente Gustavo Petro tras conocerse que el exmagistrado César Tulio Valencia Copete declinara en su designación este jueves, 19 de noviembre.

El abogado y jurista había sido nombrado como el nuevo líder de la cartera del gobierno de Gustavo Petro el pasado 13 de noviembre, luego de la renuncia formal de Eduardo Montealegre a través de una carta en la que expresó sus razones para dejar el Ministerio de Justicia.

Lea también: El exmagistrado César Julio Valencia Copete desistió del cargo como ministro de Justicia

Valencia Copete, quien se ha desempeñado durante 36 años en la rama judicial, se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia y ha ocupado cargos como Juez Municipal, Juez Civil del Circuito de Bogotá y magistrado del Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Civil. También fue procurador delegado para la Contratación Estatal.

Al parecer, su declinación se fundamentó en razones de salud.

Idárraga, por su parte, actualmente es el secretario de Transparencia de la Presidencia. Es abogado, magíster en Políticas Públicas y tiene experiencia como asesor en entidades estatales como la Alcaldía de Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.