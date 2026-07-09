Hermano de Daniel Quintero será imputado por supuesta corrupción en contratos de bomberos

La Fiscalía señala que Miguel Andrés Quintero Calle y otras tres personas habrían direccionado contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el cuerpo de bomberos de Itagüi. Supuestamente desviaron recursos públicos y cobraron comisiones.

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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del superintendente de Salud, Daniel Quintero, será imputado por presunta corrupción. La Fiscalía señala que él y otras tres personas habrían direccionado contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con el cuerpo de bomberos de Itagüi (Antioquia) y habrían recursos públicos y cobraron comisiones.

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El ente investigador radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por los presuntos hechos ocurridos entre 2020 y 2021.

Según las pesquisas, se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos. los delitos que les serán imputados son el de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Las presuntas irregularidades en los contratos con los bomberos de Itagüi han ido investigadas desde hace tiempo por la Fiscalía. En medio de las pesquisas fue capturado jefe de bomberos de Itagüí Misael Cadavid, y la Fiscalía ha señalado como uno de los presuntos interesados entregar contratos irregularidades a Quintero Calle.

Entre 2020 y 2022, en plena pandemia y cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín Misael Cadavid, Elkin González, exjefe de ese organismo; y María Yaneth Rúa, exsupervisora en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; habrían sacado provecho propio con seis contratos por COP 17.656 millones suscritos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales se habrían otorgado de manera directa.

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En medio de la investigación contra los tres fue mencionado Miguel Quintero Calle como el supuesto articulador de la contratación: “negociada con los señores Miguel Quintero Calle y Álvaro Alonso Villada -exfuncionario del AMVA- con el señor Misael Cadavid”, dijo el fiscal del caso.

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