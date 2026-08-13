Hombre secuestrado hace 11 meses fue liberado en operación contra las disidencias en Meta

El comerciante había sido plagiado en Pamplona (Norte de Santander) en septiembre del año pasado. Foto: Ejército

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Hace 11 meses, el comerciante José Luis Martínez Jaimes fue secuestrado y desde entonces su familia pedía ayuda para liberarlo. Este jueves 13 de agosto, recuperó la libertad en medio de una operación militar que se adelantó en Mapiripán (Meta) en contra del Frente 39 de las disidencias de las Farc que están bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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La ofensiva militar fue liderada por tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva y la Séptima Brigada del Ejército Nacional. Además, contaron con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que llegaron hasta la vereda Puerto Siare. Allí, además de encontrar y liberar al comerciante, fue recuperada una menor de edad y capturados en flagrancia tres integrantes del grupo armado.

Martínez Jaimes había sido secuestrado en Pamplona (Norte de Santander), en septiembre de 2025. Tras la operación, fue dejado bajo protección de las autoridades competentes para recibir la atención médica que necesita.

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En el caso de la menora, fue entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Asimismo, el balance de la operación fue de tres fusiles de asalto, 20 proveedores, 251 cartuchos calibre 7,62 mm y 298 cartuchos calibre 5,56 mm incautados.

El resultado de la operación fue dado a conocer también por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. El primer mandatario dijo que “el orden no se negocia y la fuerza legítima del Estado no retrocede ante el crimen”.

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En su mensaje. el jefe de Estado agregó este mensaje: “A nuestros soldados, mi reconocimiento por su coraje y precisión. Y a los criminales, un mensaje claro: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza de la República”.

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