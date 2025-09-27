Hombre señalado de asesinar a un investigador del CTI fue judicializado

David Antonio Sierra, fue asesinado el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira). Foto: Fiscalía General de la Nación

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yordy José Arocha Argote, señalado de, presuntamente, participar en el hurto y posterior asesinato de David Antonio Sierra, colaborador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha (La Guajira). De acuerdo con la Fiscalía, el capturado haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en las carreteras del norte del país.

Según las investigaciones, Arocha Argote habría lanzado artefactos metálicos sobre la vía para que se detuviera el carro en el que se movilizaba el investigador junto a otras personas. Una vez detenido el vehículo, los agresores “se abalanzaron sobre los ocupantes para despojarlos de sus pertenencias”.

La Fiscalía alertó que, en medio del forcejeo, el funcionario recibió un disparo que le causó la muerte. Posteriormente, Arocha Argote huyó a Estados Unidos para evadir a las autoridades colombianas.

Una operación articulada entre el CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI) permitió ubicar a Arocha Argote en California (Estados Unidos), donde fue aprehendido y se coordinó su deportación a Colombia.

Tras su llegada al país, fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Con esta captura, ya son cinco las personas vinculadas al asesinato de Antonio Sierra.

