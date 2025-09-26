Corte Constitucional alerta graves fallas en el acceso a medicamentos en el país

Hay falencias en el acceso a los medicamentos en el país, a pesar de que, aparentemente, hay medicinas suficientes. Foto: Cortesía Asocoldro

Colombia sigue atravesando un problema de acceso a medicamentos. A través de un auto presentado por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760, la Corte Constitucional encontró que hay falencias en el acceso a los medicamentos en el país, a pesar de que, aparentemente, hay medicinas suficientes.

El alto tribunal encontró que existe una deuda acumulada entre los distintos actores del sistema de salud, lo que impide que se suministren los fármacos PBS, que son aquellos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud de Colombia.

La Sala observó que, por lo menos, 14 gestores farmacéuticos, tienen una deuda de $4.1 billones. Asimismo, notaron que entre enero de 2022 y julio de 2025, las tutelas por la no entrega, entrega incompleta o inoportunidad en el sistema de entrega de medicamentos aumentaron.

Por otro lado, la Corte advirtió que, al momento, en Colombia no hay desabastecimiento de medicamentos, según corroboró con “los listados publicados por el Invima y las respuestas otorgadas por el Ministerio de Salud”.

Pese a la existencia de los medicamentos, la Sala confirma que sí existen problemas en la dispensación de 174 fármacos, “impactando principalmente a los pacientes con patologías graves, como enfermedades raras o huérfanas, varios tipos de cáncer, epilepsias, diabetes, VIH, convulsiones, condiciones oculares, métodos anticonceptivos, problemas hormonales de crecimiento y antibióticos”.

El alto tribunal estableció que la ausencia de información real y actualizada impide que se emitan alertas sobre la disponibilidad real de los medicamentos y que se propongan alternativas rápidas para evitar complicaciones en la salud de los pacientes.

Además de declarar el nivel bajo de cumplimiento, la Corte ordenó al Ministerio de Salud crear un “sistema unificado de información o adecúe el sistema de monitoreo de abastecimiento de medicamentos como una plataforma pública interoperable y en línea que consolide información del Sismed, Mipres, Invima, EPS, IPS, laboratorios y gestores farmacéuticos y las bases de datos que considere, con datos actualizados y de consulta ciudadana”.

