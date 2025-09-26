Foto: Armada Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una embarcación en la que se transportaban 28 integrantes de la fuerza pública, en Mosquera (Nariño), se volteó y causó el naufragio de la tripulación. Más de 20 horas después del hecho, dos soldados del Ejército Nacional siguen desaparecidos.

De acuerdo por la información de la Armada, el hecho ocurrió durante una operación coordinada por el Ejército Nacional, Armada y Policía Nacional. Las autoridades afirman que en cierto punto se perdió la comunicación con el bote en el que se transportaba el personal militar.

Lea: Encuentran nuevo cuerpo en La Escombrera: ya van siete en un año de excavaciones

La Armada confirma que actualmente se encuentran desplegadas en el área unidades de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para dar con el paradero de ambos soldados.

Otros problemas de la Armada en Nariño

En la misma zona aledaña al municipio de Mosquera, el pasado 8 de septiembre, la embarcación de la alcaldía del municipio recibió disparos de la Armada. En los hechos murió uno de los asesores de la alcaldesa y un escolta quedó con graves heridas.

Le puede interesar: Dos soldados desaparecieron tras naufragio de barco en Mosquera (Nariño)

El ataque ocurrió a las 5:00 a.m. cuando la embarcación se dirigía a Tumaco. La Justicia Penal Militar anunció el 9 de septiembre la apertura de una investigación formal por los hechos, donde, según la Alcaldía de Mosquera, la comitiva de la mandataria fue víctima de una “reacción desproporcionada” de la Armada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.