Hallan el cuerpo de un soldado tras naufragio en Mosquera (Nariño)

El cuerpo del soldado profesional, José David Marmolejo Ferrer, fue hallado luego de un naufragio en el municipio de Mosquera (Nariño). Foto: Archivo Particular

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció que fue hallado sin vida el cuerpo del soldado profesional José David Marmolejo Ferrer, desaparecido desde hace más de un día tras el naufragio de una embarcación en Mosquera (Nariño).

De acuerdo con la información de la Armada, el hecho ocurrió durante una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia. Las autoridades afirman que en cierto punto se perdió la comunicación con el bote en el que se transportaba el personal militar.

Luego de intensas labores de búsqueda, en las que se dispusieron medios aéreos, marítimos y fluviales, fue hallado sin vida el cuerpo del Soldado Profesional José David Marmolejo Ferrer, quien lamentablemente se ahogó tras el volcamiento de la embarcación en la que se… pic.twitter.com/o02vnGWQ87 — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) September 27, 2025

La embarcación, en la que viajaban 28 integrantes de la fuerza pública, se volteó. Hasta el momento han sido rescatados 26 militares, mientras que el cuerpo de Marmolejo fue hallado en la mañana de este 27 de septiembre. Sin embargo, otro soldado del Ejército continúa desaparecido.

La Armada confirmó que, tras el accidente, de inmediato se desplegaron unidades de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea en la zona para dar con el paradero de los soldados desaparecidos. Al respecto, el almirante Cubides aseguró: “No escatimaremos esfuerzos hasta dar con el paradero del otro soldado que aún permanece desaparecido”.

Otros problemas de la Armada en Nariño

Este hecho se suma a un antecedente reciente en el mismo municipio. El pasado 8 de septiembre, una embarcación de la Alcaldía de Mosquera recibió disparos de la Armada de Colombia, hecho al que calificó como una “reacción desproporcionada”.

En el ataque murió uno de los asesores de la alcaldesa y un escolta resultó gravemente herido. El incidente ocurrió hacia las 5:00 a.m., cuando la embarcación se dirigía a Tumaco. Un día después, la Justicia Penal Militar anunció la apertura de una investigación formal por lo ocurrido.

