Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Murió subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado en el que también murió un niño

En el atentado ocurrido el pasado 13 de enero murió un menor de 11 años, hijo del director de la cárcel de la capital del Huila, Edgar Rodríguez Muñoz. El recién fallecido Renato Solano se transportaba con ellos en el mismo vehículo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
21 de enero de 2026 - 12:48 p. m.
El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva, Renato Solano Osorio, murió en la mañana de este 21 de enero tras el atentado ocurrido el pasado 13 de enero.
El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva, Renato Solano Osorio, murió en la mañana de este 21 de enero tras el atentado ocurrido el pasado 13 de enero.
Foto: Archivo parti
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El subdirector de la cárcel de Neiva (Huila), Renato Solano Osorio, murió en la mañana de este 21 de enero tras resultar gravemente herido en un atentado ocurrido el pasado 13 de enero. En ese hecho murió un menor de 11 años de edad, hijo del director de la cárcel de la capital del departamento, Edgar Rodríguez Muñoz. Ambos se transportaban en el mismo vehículo.

Los hechos

Según la información entregada por las autoridades, en el vehículo se movilizaban los dos funcionarios, el menor de 11 años y un conductor. Sobre las 7:03 de la mañana, a la altura del cementerio Jardines El Paraíso, en la salida de Neiva hacia el municipio de Rivera, el vehículo particular en el que se transportaban, al parecer, fue asaltado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en al menos seis ocasiones.

Vínculos relacionados

Condenan a alias “Negro Ober” por amenazar con quitarle la vida a una fiscal en Bucaramanga
Tras cese de actividades, Defensoría confirmó pago pendiente a defensores públicos
Las reformas y decretos de Petro que se juegan la vida en el Palacio de Justicia

El subdirector Solano Osorio recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax. El menor de 11 años, hijo del director, recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte ese mismo día. Tanto el director Rodríguez Muñoz como el conductor del vehículo salieron ilesos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

subdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Inpec

Renato Solano Osorio

Huila

Neiva

Muere Renato Solano Osorio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.