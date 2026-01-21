Murió subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado en el que también murió un niño

El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la ciudad de Neiva, Renato Solano Osorio, murió en la mañana de este 21 de enero tras el atentado ocurrido el pasado 13 de enero. Foto: Archivo parti

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El subdirector de la cárcel de Neiva (Huila), Renato Solano Osorio, murió en la mañana de este 21 de enero tras resultar gravemente herido en un atentado ocurrido el pasado 13 de enero. En ese hecho murió un menor de 11 años de edad, hijo del director de la cárcel de la capital del departamento, Edgar Rodríguez Muñoz. Ambos se transportaban en el mismo vehículo.

Desde @UtpcolombiaOrg nos unimos al dolor por el fallecimiento de Cr Renato Solano SD del Eron de #Neiva Su muerte es un trágico hecho de la violencia sistemática que enfrentan los trabajadores de @INPEC_Colombia Nuestras condolencias más sinceras para su familia @petrogustavo pic.twitter.com/AV5PDMq2MH — Oscar Robayo (@ORobayo1983) January 21, 2026

Los hechos

Según la información entregada por las autoridades, en el vehículo se movilizaban los dos funcionarios, el menor de 11 años y un conductor. Sobre las 7:03 de la mañana, a la altura del cementerio Jardines El Paraíso, en la salida de Neiva hacia el municipio de Rivera, el vehículo particular en el que se transportaban, al parecer, fue asaltado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en al menos seis ocasiones.

El subdirector Solano Osorio recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax. El menor de 11 años, hijo del director, recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte ese mismo día. Tanto el director Rodríguez Muñoz como el conductor del vehículo salieron ilesos.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.