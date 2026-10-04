Imputan a 16 presuntos integrantes de tres facciones del grupo La Terraza en Antioquia

Se trata de las facciones "Los de la Razón", "Combo 13 de Noviembre" y "La Matecaña". Según explicó la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían…

En la mañana de este 4 de octubre, fueron judicializados 16 señalados integrantes de tres facciones distintas del grupo delincuencial La Terraza, con injerencia en diferentes municipios del Valle de Aburrá (Antioquia). Estas personas fueron capturadas en coordinación con fiscales del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y unidades de la Policía Nacional.

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Se trata de las facciones "Los de la Razón", "Combo 13 de Noviembre" y "La Matecaña". Según explicó la Fiscalía General de la Nación, estas personas habrían participado en cobros extorsivos, amenazas, desplazamientos y ataques contra el patrimonio de las víctimas.

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El ente investigador señaló que "Los de la Razón," como sería conocida esta estructura en Sabaneta (Antioquia), serían los responsables de imponer exigencias económicas a habitantes y comerciantes. En algunos casos, se apropiaban de los vehículos de las víctimas y condicionaban su devolución al pago de determinadas sumas de dinero.

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En ese sentido, en La Estrella, Sabaneta e Itagüí fueron detenidos Hernando Arturo Mazo Peláez, alias “Nando”; Leonardo Restrepo Olaya, alias “Lulo”; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias “Pelu”; y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias “Cadena”. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, extorsión, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

En cuanto al "Combo 13 de Noviembre", el ente investigador mencionó que el grupo vinculado a La Terraza tendría presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina. La investigación señala que estaría implicado en el cobro de sumas que oscilaban entre COP 50.000 y COP 200.000 semanales a propietarios de tiendas, criaderos de cerdos, recicladores y funcionarios encargados de instalar servicios de telecomunicaciones.

“Esto ocurría en medio de amenazas contra su vida y presiones para obligarlos a abandonar el sector, en términos que no superaban las 24 horas”, explicó la Fiscalía. En este caso, fueron detenidos y presentados ante un juez de control de garantías John Alexander Baquero Rojas; Jorge Iván Flórez Marín, alias “Jorgito”; y Carlos Andrés Hincapié Ríos, alias “Orejas”.

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Por estos hechos, un fiscal del Gaula les imputó a estas tres personas los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa agravada, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado.

Por otra parte, la Fiscalía explicó que la facción La Matecaña estaría ligada al tráfico de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes, particulares y turistas en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín. El jefe de esta facción, identificado como José Antonio Giraldo Suárez, alias “Cepillo”, fue capturado junto con otros ocho presuntos cómplices.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Uno de los hechos atribuidos a La Matecaña ocurrió en la Comuna 5, donde un hombre habría sido torturado en medio de presiones para que pagara una suma de dinero. Aunque logró escapar, al llegar a su vivienda lo estaban esperando integrantes del grupo, quienes le arrebataron una cadena de oro y dinero en efectivo.

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