Luego de 28 años, identifican a joven reclutado por las Farc y muerto en la Operación Berlín

El hallazgo e identificación del menor se dio en el marco del trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por…

Luego de 28 años de búsqueda, una familia le dio sepultura a su hijo, quien fue reclutado por las Farc cuando tenía 14 años y murió en la denominada Operación Berlín, desarrollada entre noviembre de 2000 y enero de 2001 en zona rural de El Playón (Santander). Según aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el menor había sido inhumado como persona no identificada en el Cementerio Central de Bucaramanga.

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El hallazgo e identificación del menor se dio en el marco del trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). Las entidades contaron con el acompañamiento del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el contexto del conflicto armado.

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La entrega se realizó el pasado 22 de agosto de 2026 en el municipio de Granada (Meta). El cuerpo del joven fue recuperado en mayo de 2023 por la UBPD en el Cementerio Central de Bucaramanga, donde la entidad ya ha recuperado 72 cuerpos de posibles víctimas de dicha operación militar. Según la JEP, las labores forenses permitieron establecer que el menor murió durante el combate.

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Tras casi tres décadas de búsqueda, la familia del joven conoció que murió "el 29 de noviembre de 2000, dos años después de haber sido reclutado el 4 de abril de 1998, a sus 14 años por el Frente 26 del Bloque Oriental de las Farc-EP, en el municipio de Mesetas, Meta".

La JEP señaló que, al momento de su acreditación en el Caso 07, la madre del menor relató que el día en el que fue llevado por integrantes de las Farc, ella había salido de su vivienda con el propósito de comprar un cilindro de gas. Al regresar, encontró a su hija de nueve años llorando, quien le contó que varios hombres armados se habían llevado a su hermano.

Asimismo, señaló que en el año 2000, en el marco del proceso de paz adelantado por el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana y las Farc, la familia viajó a San Vicente del Caguán con la esperanza de encontrar al menor. Ese fue el último momento en que lo vieron con vida. "Para entonces, recuerdan, ya no era el mismo niño que había sido reclutado dos años antes", detalló la JEP.

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¿Qué fue la Operación Berlín?

La Operación Berlín fue una ofensiva de las Fuerzas Militares contra la columna móvil Arturo Ruiz de las antiguas Farc, desarrollada entre noviembre de 2000 y enero de 2001. En dicha operación se habrían cometido violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra, ya que se trataba de una columna integrada en su mayoría por menores de edad inexpertos, entre los 13 y 17 años.

El parte militar reportó que las acciones de las Fuerzas Militares se prolongaron hasta enero de 2001 y que entre los capturados había 23 menores de edad. El 13 de febrero de 2001, el entonces presidente Andrés Pastrana condecoró a un grupo de oficiales y suboficiales que participaron en la operación por el éxito de la acción, coordinada por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, brigadier general Martín Orlando Carreño.

Sin embargo, en marzo de 2019, la organización Benposta Nación de Muchachos y un grupo consultor en defensa de los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado, revelaron los testimonios de quienes vivieron la Operación Berlín de primera mano: “Momentos difíciles, muchos compañeros muertos en combate tuve que ver. Incluso tengo un cargo de consciencia que me pesa mucho, porque cuando el Ejército me encontró, ellos me prometen muchas cosas (…) en ese momento es cuando decido hablar y entrego a mis compañeros. Cuando a las horas, veo a mis compañeros caídos, o sea asesinados por el Ejército. Fueron momentos difíciles que al pasar el tiempo lloro y no lo logro superar”.

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Las víctimas de la columna Arturo Ruiz, en su mayoría menores de edad, quedaron desfiguradas, desmembradas: “Al rato, por la tarde, es que empiezan a llegar ellos, y empiezan a llegar cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, y empiezan a hacer una celebración con las ametralladoras porque tenían esa cantidad. Y todos mis compañeros ahí reventados, y me dijeron a mí: ‘Agradezca que usted no está ahí’”, así lo resumió uno de los testigos.

En junio de 2019, la JEP recibió un informe sobre la Operación Berlín: “Yo fui reclutada cuando tenía 13 años y así lo expresé cuando fui a La Habana. Las Farc dijeron que ellos no habían utilizado niños en el conflicto, pero yo soy una prueba de que sí lo hicieron”, manifestó una de las víctimas durante la presentación del informe. El hecho es estudiado por la justicia transicional y se enmarca como uno de los más representativos del Caso 07.

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