Imputan a alias “Bonito” por su presunta participación en asesinatos de dos firmantes de paz

El disidente Héctor Orlando Bastidas es señalado de participar en el asesinato de, al menos, dos frmantes de paz. Foto: Archivo part

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Este jueves 3 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito” o “Boni”, señalado como el máximo jefe de la estructura armada Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc. Esta vez, fue por el homicidio de dos firmantes de paz.

Según el ente investigador, las evidencias señalan que alias “Bonito” tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado, a quienes, presuntamente, impartía órdenes para ejecutar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, “con el fin de apoderarse de la pasta base de coca y controlar las rutas del narcotráfico en esa región del país”.

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En ese sentido, la Fiscalía detalló que Bastidas Bravo habría ordenado el asesinato de dos firmantes de paz, en medio de señalamientos de que actuaban en contra de los intereses de la organización. También, dice el ente investigador, habría usado los crímenes como método de presión para consolidar su capacidad intimidatoria.

Puntualmente, se trata del homicidio de Luis Alberto Laguna, ocurrido el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso (Caquetá). El ente investigador explicó que ese día un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicletas detuvo a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó. Aunque el hombre alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, murió poco después por la gravedad de las heridas.

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El segundo homicidio corresponde al crimen del firmante Jorge Riaño Ramos, ocurrido el 15 de noviembre de 2020. La Fiscalía señaló que, en este caso, hombres armados de los Comandos de Frontera llegaron hasta la vivienda de la víctima, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia (Caquetá), y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Sin embargo, alias “Bonito” no aceptó los cargos.

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Bastidas Bravo permanece privado de la libertad desde el pasado agosto, cuando fue capturado en zona rural de Guamal (Meta) y judicializado por su presunta responsabilidad en crímenes contra firmantes de paz y líderes sociales en el departamento de Putumayo. Su captura se desarrolló en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo estratégico de la agencia estadounidense DEA, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía ya le había imputado los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Según las autoridades, haría parte de la línea de mando de los Comandos de Frontera desde 2016.

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En esa oportunidad, la Fiscalía le atribuyó el homicidio del gobernador del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en el cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís (Putumayo). El líder indígena habría sido interceptado por dos hombres armados, quienes lo atacaron con arma de fuego y le causaron la muerte.

Además, alias “Bonito” estaría implicado en otros dos homicidios que, presuntamente, fueron perpetrados por integrantes de Comandos de Frontera. Uno de estos hechos corresponde al asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán (Putumayo).

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Bastidas Bravo también es señalado por el homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, firmante del Acuerdo de Paz y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurrido el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís (Putumayo). Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó cargos al hombre, los cuales tampoco aceptó.

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