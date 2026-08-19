Alias “Bonito”, presunto jefe de Comandos de Frontera, fue enviado a prisión

El disidente Héctor Orlando Bastidas es señalado de participar en el asesinato de, al menos, dos líderes sociales. Foto: Archivo part

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Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias “Bonito”, presunto integrante de las disidencias de las Farc, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. También le fueron imputados los delitos de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Según las autoridades, el hombre sería el jefe de Comandos de Frontera, de las disidencias de las Farc, y haría parte de la línea de mando de esta organización criminal desde 2016. A alias “Bonito” se le atribuye su presunta responsabilidad en diferentes acciones delictivas en municipios de Putumayo como Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Mocoa.

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Entre sus funciones estaría el control de zonas, el manejo logístico de armas y la coordinación de actividades de narcotráfico, desplazamientos forzados, homicidios y extorsiones, entre otras. Durante su investigación, la Fiscalía identificó que el hombre habría asistido a reuniones de los jefes de las disidencias de las Farc en las que habrían impartido directrices contra los líderes sociales que se oponían a sus actividades ilegales.

Crímenes atribuidos a alias “Bonito”

Según la Fiscalía, uno de los hechos que se le atribuyen a Bastidas Bravo es el homicidio del gobernador del pueblo Nasa, Phanor Guazaquillo Peña, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en el cementerio de la vereda La Danta, en Puerto Asís (Putumayo). El líder indígena habría sido interceptado por dos hombres armados, quienes lo atacaron con arma de fuego y le causaron la muerte.

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El ente investigador explicó que “actividades investigativas adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que el asesinato del gobernador habría sido ordenado por alias ‘Bonito’, debido a la labor de liderazgo que la víctima ejercía en relación con la sustitución de cultivos ilícitos de coca por proyectos productivos lícitos”.

Además, alias “Bonito” estaría implicado en otros dos homicidios que, presuntamente, fueron perpetrados por integrantes de Comandos de Frontera. Uno de estos hechos corresponde al asesinato de Jorge Santofimio Yépez, firmante del Acuerdo de Paz y líder social, ocurrido el 24 de febrero de 2022 en Puerto Guzmán (Putumayo).

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Bastidas Bravo también es señalado por el homicidio de Diego Mauricio Mejía Rojas, firmante del Acuerdo de Paz y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurrido el 9 de abril de 2023 en Puerto Asís (Putumayo). Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó cargos al hombre, quien no los aceptó.

El disidente fue capturado durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en un inmueble ubicado en zona rural de Guamal (Meta), por servidores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, la Armada Nacional y el Cuerpo Élite de Investigación de la Policía Nacional. Por disposición de una jueza de control de garantías, alias “Bonito” deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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