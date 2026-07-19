Imputan a cinco dragoneantes del Inpec por red de extorsión desde cárcel de Cómbita

Ninguno de los detenidos, entre ellos cinco dragonenates del Inpec, aceptó el cargo por extorsión.

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En la mañana de este domingo 19 de julio, 17 personas fueron imputadas por el delito de extorsión, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según los detalles entregados por la Fiscalía General de la Nación, en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red dedicada a contactar y extorsionar a ciudadanos de todo el país.

El ente investigador señaló que, además de los funcionarios del Inpec, las demás personas imputadas eran externas al penal. Los dragoneantes serían los encargados de “facilitar el actuar delictivo de algunos privados de la libertad”.

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Según los elementos probatorios, los presuntos involucrados cumplían funciones como recopilar información de las víctimas, incluida su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares, para que posteriormente otros integrantes de la red se la transmitieran a los internos.

Entre enero y diciembre de 2025, desde la cárcel El Barne se registraron numerosas llamadas en las que reclusos contactaban a personas de distintas regiones del país “con agenda en mano” y, haciéndose pasar por integrantes de estructuras armadas, les exigían realizar giros y consignaciones.

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Las personas señaladas de favorecer esta red de extorsión fueron capturadas en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.

Entre los capturados se encuentran cinco dragoneantes identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez. Según la Fiscalía, estos funcionarios habrían incumplido sus deberes de custodia al permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos necesarios para el desarrollo de la actividad delictiva.

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Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a las 17 personas el delito de extorsión. Ninguno aceptó el cargo. Por decisión de un juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Los demás continuarán vinculados a la investigación en libertad.

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