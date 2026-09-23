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Imputan a exgobernador de Santander por contrato irregular en construcción de colegio

El contrato fue suscrito para la construcción de un colegio en Suaita. Según la Fiscalía, el exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado habría actuado irregularmente en planeación, contratación y ejecución del proyecto financiado con recursos de regalías.

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Redacción Judicial
23 de septiembre de 2026 – 03:11 p. m.
El exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado habría actuado irregularmente en planeación, contratación y ejecución del proyecto financiado con recursos de regalías.
El exgobernador Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado habría actuado irregularmente en planeación, contratación y ejecución del proyecto financiado con recursos de regalías.
Foto: Archivo Particular

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La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por el hallazgo de presuntas irregularidades en la construcción de un colegio de Suaita financiado con recursos de regalías.

El contrato fue suscrito por COP 15.280 millones de pesos, pero luego recibió una adición de COP 6.500 millones. Sin embargo, esa obra está suspendida desde febrero de 2024.

Según la investigación de la Fiscalía, el exmandatario autorizó en marzo de 2021 la compra de un predio por COP 551 millones que sería destinado a la obra, a pesar de que tenía condiciones que comprometían la viabilidad del proyecto como fuentes hídricas, bosque nativo y redes eléctricas de 30 años. Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura ya había realizado advertencias sobre las dificultades en terreno.

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A pesar de ese contexto, el exgobernador Aguilar continuó con la firma del contrato que finalmente fue suscrito el 7 de diciembre de 2022 por COP 15.280 millones. "Los estudios y diseños estarían incompletos, no contemplaban licencias ambientales requeridas y el presupuesto no incluía la totalidad de las obras necesarias", detalló la Fiscalía.

Aún así, en octubre de 2023, el contratista solicitó una adición de COP 6.500 millones, que fue aprobada. Posteriormente, se realizó un pago de COP 3.339 millones por la compra del lote, trabajos preliminares y movimientos de tierra.

La obra continuó adelante, pero en febrero de 2024 tuvo que ser suspendida porque lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales. La Fiscalía encontró que las irregularidades habrían ocasionado un detrimento patrimonial.

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A eso se le suma que, durante la investigación, se pudo evidenciar que en Suaita (Santander) ya existía una institución educativa con 10 sedes adicionales, y que no se había previsto una nueva planta docente y tampoco se contaba con suficientes estudiantes para justificar el proyecto.

En ese contexto, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, pero Aguilar Hurtado no aceptó los cargos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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